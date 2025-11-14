Golden Retriever wird von Katze erzogen: Diese kuriose Angewohnheit bringt alle zum Lachen

Florida (USA) - Golden Retriever Reef war noch ganz klein, als er vor einigen Jahren in seine Familie geholt wurde. Dort fühlte er sich sofort pudelwohl - und freundete sich vor allem mit einem Mitglied an: Kater Boba. Eine Verbundenheit, die Spuren hinterlassen hat.

Golden Retriever Reef stolzierte über die Sofalehne. © TikTok/Screenshot/reefthegolden_

In einem Video, das seine Besitzerin seither auf ihrem TikTok-Account veröffentlicht hat, sieht man Reef auf der Rückenlehne der Couch stehen und auf sein Herrchen herabschauen.

Anstatt sich, wie es vermutlich jeder andere Hund getan hätte, auf das Polster niederzulassen und es sich neben seinem Lieblingsmenschen gemütlich zu machen, entscheidet sich Reef für einen anderen Weg.

Und so tapst er ein paar unbeholfene Schritte auf der Stelle, bevor er sich schließlich ganz langsam auf der Stelle niederlässt - und, genauso wie Kumpel Boba immer, auf der Rückenlehne einschlummert.

"Merkt man, dass unser Golden Retriever von unserer Katze großgezogen wurde?", scherzte die junge Frau in der Caption.

Innerhalb kürzester Zeit wurde das Video bereits mehr als 9000-mal angeklickt, die Zuschauer reagierten begeistert. Während die meisten die Kommentarspalte mit Lach- und Herzchenemojis füllten, schrieb einer von ihnen: "Was für ein sanfter Riese" und fügte hinzu, dass es aussehe, als würde der Vierbeiner das ständig machen. Daraufhin antwortete Reefs Frauchen schmunzelnd: "So sieht ein ganz normaler Abend bei uns aus."