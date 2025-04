Goldendoodle-Welpe trifft auf Baby: Was die Mutter dann sieht, geht ihr ans Herz

Im Video sieht man, wie sich der Welpe völlig furchtlos an das Baby kuschelt, ihm schwanzwedelnd mehrere feuchte Küsse auf das Gesicht drückt und sich von dem Jungen in den Arm nehmen lässt. Das Kind selbst scheint die Begegnung ebenfalls zu genießen und grinst glücklich drein, während es neugierig das Fell des Tieres erkundet.

Die Mutter des kleinen Jungen, die in Ohio professionell die Hunderasse Goldendoodle züchtet, war eigentlich gerade dabei, Fotos vom Wurf ihrer Hündin Daisy zu machen, als sie plötzlich ein leises Kichern vernahm.

Hündin Lucky Charm fand das perfekte Zuhause bei einer Familie mit Kind. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/sweetmagnoliadoodles

"Ich kann es kaum glauben, dass ich so einen süßen Moment festgehalten habe 🥲", freut sich die US-Amerikanerin. Sie beschreibt die Bindung zwischen Baby und Welpe als "süß" und "unschuldig" zugleich. Für sie ist der Moment die Bestätigung, dass Goldendoodles entgegen der vielen Vorurteile eben doch gute Familienhunde sein können.

Sie hoffte zum Zeitpunkt des Videos, dass Lucky Charm an eine Familie vermittelt werden kann, die ebenfalls ein Kind hat. Und ihr Wunsch sollte in Erfüllung gehen.

Wenige Tage nach der Veröffentlichung des Videos, das über 80.000 Mal angesehen wurde, wurde die Hündin von einer Familie mit Baby adoptiert.

"Sie haben ihren Familienhund im Januar verloren, genau genommen am Tag ihrer Geburt, und sie wussten, dass es so sein sollte", so die Züchterin. "Manchmal stehen die Sterne richtig und alles fügt sich. ❤️"