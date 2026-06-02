Groenendael-Mix: Besonderer Hund sucht ganz spezielle Halter
Fürth - Die Tierhilfe Franken sucht ein neues Zuhause für den Groenendael-Mix "Raffi". Findet er sein Happy End?
Raffi ist drei Jahre alt und lebt derzeit in einer Pflegestelle in Fürth. Er wiegt 21 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 53 Zentimetern und ist kastriert.
Der Rüde ist ein intelligenter und sensibler Hund. Er sucht sein Körbchen bei Menschen, die bereits Erfahrung mit Hunden und bestenfalls mit seiner Rasse haben. Typisch Schäferhund möchte Raffi artgerecht ausgelastet werden und braucht dabei eine souveräne Führung seiner Halter.
Er hat bereits eine Hundeschule besucht und große Fortschritte gemacht: Raffi läuft gut an der Leiche, kann allein bleiben und fährt brav im Auto mit.
Im Alltag braucht er etwas mehr Unterstützung: Städtischer Trubel stresst den Rüden. Bei Begegnungen mit Artgenossen braucht er eine genaue Anleitung seiner Menschen. Unbekannte Situationen müssen gemeinsam gemeistert werden, sonst verunsichern sie den Vierbeiner.
Tierhilfe Franken sucht Zuhause für aktiven Schäferhund
Ruhige Menschen sind eine gute Orientierungshilfe für Raffi. In seinem ländlich gelegenen Zuhause sollten keine Kinder leben, da sie den Mix überfordern können. Eine souveräne Hündin könnte Raffi hingegen dabei helfen, sich zurechtfinden.
Seine Besitzer sollten ausreichend Zeit und Geduld mitbringen, um an der gemeinsamen Beziehung zu arbeiten. "Hat Raffi erst einmal Vertrauen gefasst, liebt er seine Bezugspersonen sehr und bindet sich eng an sie", erklärt die Tierhilfe.
Idealerweise findet er einen Platz mit einem eingezäunten Garten, in dem er toben und entspannen darf. "Raffi ist ein kluger Hund mit viel Potenzial, der sich bei den richtigen Menschen schnell zu einem tollen Begleiter entwickeln wird", ist sich der Verein sicher.
Möchtest Du Raffi kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 09244/9823166 im Büro Betzenstein. Weitere Informationen zur Vermittlung und der Arbeit des Vereins findest Du unter https://tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)