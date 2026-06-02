Groenendael-Mix: Besonderer Hund sucht ganz spezielle Halter

Fürth - Die Tierhilfe Franken sucht ein neues Zuhause für den Groenendael-Mix "Raffi". Findet er sein Happy End?

Raffi zeigt in der Hundeschule schon große Fortschritte. © Tierhilfe Franken e.V.

Raffi ist drei Jahre alt und lebt derzeit in einer Pflegestelle in Fürth. Er wiegt 21 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 53 Zentimetern und ist kastriert.

Der Rüde ist ein intelligenter und sensibler Hund. Er sucht sein Körbchen bei Menschen, die bereits Erfahrung mit Hunden und bestenfalls mit seiner Rasse haben. Typisch Schäferhund möchte Raffi artgerecht ausgelastet werden und braucht dabei eine souveräne Führung seiner Halter.

Er hat bereits eine Hundeschule besucht und große Fortschritte gemacht: Raffi läuft gut an der Leiche, kann allein bleiben und fährt brav im Auto mit.

Im Alltag braucht er etwas mehr Unterstützung: Städtischer Trubel stresst den Rüden. Bei Begegnungen mit Artgenossen braucht er eine genaue Anleitung seiner Menschen. Unbekannte Situationen müssen gemeinsam gemeistert werden, sonst verunsichern sie den Vierbeiner.