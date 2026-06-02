Hundekumpel würde ihm helfen: Podenco-Rüde Mauricio wartet auf seine zweite Chance

Hamburg - Er sucht Halt, Vertrauen und endlich sein Für-immer-Zuhause: Podenco-Rüde Mauricio wartet auf Menschen mit Herz und Geduld. Der kastrierte Vierbeiner, geboren im Juni 2022, lebt seit Mai im Hamburger Franziskus-Tierheim und hat die Herzen der Tierpflegerinnen bereits erobert.

Der 4-jährige Podenco-Rüde Mauricio ist aktuell im Hamburger Franziskus-Tierheim untergebracht. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Schon bei seiner Ankunft wurde deutlich, wie wichtig dem sensiblen Hund die Gesellschaft anderer Vierbeiner ist. Mauricio orientiert sich stark an Artgenossen und gewinnt durch sie Sicherheit.

Eine Eigenschaft, die ihm auch dabei helfen könnte, die Welt der Menschen besser kennenzulernen.

Denn noch ist vieles neu und manchmal auch beängstigend für den hübschen Podenco: Unbekannte Geräusche oder plötzliche Bewegungen lassen ihn schnell zusammenzucken.

Typisch für seine Rasse ist Mauricio ein feinfühliger, intelligenter und zugleich aktiver Hund. Deshalb wünschen sich die Tierpflegerinnen für ihn ein ruhiges Zuhause bei souveränen und erfahrenen Hundehaltern.

Ideal wäre eine Wohnlage am Stadtrand oder auf dem Land. Und noch besser: ein bereits vorhandener, gelassener Hundekumpel, an dem sich Mauricio orientieren kann.