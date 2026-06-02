Retter holen Hund von Straße: Was sie dann herausfinden, hätten sie sich nicht träumen lassen

Durban (Südafrika) - Als sie ihn fanden, ahnten die Tierschützer der "SPCA" in Durban, Südafrika, nicht im Geringsten, was sie vollbracht hatten. Die Retter waren im vergangenen Monat im Durbaner Stadtteil Umlazi auf den Hund gestoßen. Nachdem sie ihn eingefangen hatten, nahmen sie ihn mit ins Tierheim. Dort sollte schon bald eine große Überraschung folgen.

Dieser Straßenhund trug seit fünf Jahren ein Geheimnis mit sich herum. © Facebook/Screenshot/SPCA Durban

Neben den üblichen Routineuntersuchungen wurde der Vierbeiner auch auf einen Mikrochip überprüft. Wie sich herausstellte, hatte er tatsächlich einen.

Das Team las den winzigen Speicher aus und stieß auf eine hinterlegte Adresse sowie eine Telefonnummer. Was dann herauskam, hätten die Tierschützer nie im Leben erwartet.

Der Besitzer reagierte viel emotionaler als gedacht. Er war "zu Tränen gerührt", wie die SPCA Ende Mai in einem Facebook-Posting mitteilte. Dafür gab es aber auch einen guten Grund.

Das Herrchen hatte seinen geliebten Fellfreund nämlich bereits seit geschlagenen fünf Jahren vermisst!

"Er hätte sich niemals träumen lassen, ihn je wiederzusehen”, schrieb die SPCA. Aber konnte sich der Straßenhund wider Willen überhaupt noch an den Mann erinnern?