Retter holen Hund von Straße: Was sie dann herausfinden, hätten sie sich nicht träumen lassen
Durban (Südafrika) - Als sie ihn fanden, ahnten die Tierschützer der "SPCA" in Durban, Südafrika, nicht im Geringsten, was sie vollbracht hatten. Die Retter waren im vergangenen Monat im Durbaner Stadtteil Umlazi auf den Hund gestoßen. Nachdem sie ihn eingefangen hatten, nahmen sie ihn mit ins Tierheim. Dort sollte schon bald eine große Überraschung folgen.
Neben den üblichen Routineuntersuchungen wurde der Vierbeiner auch auf einen Mikrochip überprüft. Wie sich herausstellte, hatte er tatsächlich einen.
Das Team las den winzigen Speicher aus und stieß auf eine hinterlegte Adresse sowie eine Telefonnummer. Was dann herauskam, hätten die Tierschützer nie im Leben erwartet.
Der Besitzer reagierte viel emotionaler als gedacht. Er war "zu Tränen gerührt", wie die SPCA Ende Mai in einem Facebook-Posting mitteilte. Dafür gab es aber auch einen guten Grund.
Das Herrchen hatte seinen geliebten Fellfreund nämlich bereits seit geschlagenen fünf Jahren vermisst!
"Er hätte sich niemals träumen lassen, ihn je wiederzusehen”, schrieb die SPCA. Aber konnte sich der Straßenhund wider Willen überhaupt noch an den Mann erinnern?
Zusammenkunft von Herrchen und Hund wird auch auf Instagram verbreitet
Voller Freude tauchte der Südafrikaner bald darauf im Tierheim auf. Dann geschah es: "Dieser liebe Kerl erkannte seinen Besitzer auf Anhieb wieder. Ihre Wiedervereinigung mitzuerleben, war etwas wahrhaft Besonderes", so das Team.
In dem Facebook-Posting der SPCA ist der strahlende Besitzer zusammen mit seiner Fellnase auf einem Foto zu sehen. Damit dürften die schweren Zeiten nun endlich hinter dem Hund liegen.
Für die SPCA ist diese Geschichte unterdessen ein guter Anlass, um auf einen wichtigen Punkt hinzuweisen.
"Genau deshalb ist die Kennzeichnung mit einem Mikrochip so wichtig. Ein Mikrochip ist schmerzfrei, kostengünstig und bietet Ihrem Haustier die bestmögliche Chance, wieder nach Hause zu finden, sollte es einmal verloren gehen", so die Tierschützer.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/SPCA Durban