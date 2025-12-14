Grumpy Golden-Retriever sorgt für Heiterkeit: Aber warum sieht er so seltsam aus?

Welche Laus ist dem denn über die Leber gelaufen? Scrollt man durch die TikTok-Videos von Golden Retriever Echo, müsste man die Frage schnell erweitern.

Von Christian Norm

Singapur - Welche Laus ist dem denn über die Leber gelaufen? Scrollt man durch die TikTok-Videos von Golden Retriever Echo, müsste man die Frage schnell erweitern: "Welche Läuse sind dem denn über die Leber gelaufen?" Denn der rüde Rüde aus Singapur scheint "dauer-sauer" zu sein. Aber auch sonst sieht er irgendwie ein wenig seltsam aus. Was steckt dahinter?

Golden Retriever Echo sollte man nicht zu nahe kommen. Der Rüde wird dann mächtig rüde. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/echogoldenbear Mal ganz abgesehen davon, dass ein zähnefletschender Golden Retriever eher ein seltener Anblick ist, wirkt Echo insgesamt recht klein, auch seine Schnauze sieht etwas kurz aus. Der Grund dafür: Laut seinem Frauchen ist der Hund zwergwüchsig. Das erklärt allerdings nicht, warum er ständig mürrisch wirkt und seine Zähne zeigt. Seine Besitzerin scheint das ebenfalls nicht zu wissen, hat ihre Fellnase dafür aber ganz unbescheiden zum "mürrischsten Golden Retriever der Welt" gekürt. Hunde Mann glaubt, er sieht Müll am Straßenrand: Als er erkennt, was es wirklich ist, bricht sein Herz Ob das stimmt, sei dahingestellt. In jedem Fall finden sich auf Echos Seite Dutzende Videos, in denen er verdammt gereizt wirkt - ausgerechnet dann, wenn sein Frauchen ihn streicheln will. Allerdings gibt es in vielen der Clips eine kuriose Wendung, was das betrifft.

Viraler TikTok-Hit zeigt den mürrischen Golden Retriever in Bestform