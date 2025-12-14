Grumpy Golden-Retriever sorgt für Heiterkeit: Aber warum sieht er so seltsam aus?
Singapur - Welche Laus ist dem denn über die Leber gelaufen? Scrollt man durch die TikTok-Videos von Golden Retriever Echo, müsste man die Frage schnell erweitern: "Welche Läuse sind dem denn über die Leber gelaufen?" Denn der rüde Rüde aus Singapur scheint "dauer-sauer" zu sein. Aber auch sonst sieht er irgendwie ein wenig seltsam aus. Was steckt dahinter?
Mal ganz abgesehen davon, dass ein zähnefletschender Golden Retriever eher ein seltener Anblick ist, wirkt Echo insgesamt recht klein, auch seine Schnauze sieht etwas kurz aus.
Der Grund dafür: Laut seinem Frauchen ist der Hund zwergwüchsig. Das erklärt allerdings nicht, warum er ständig mürrisch wirkt und seine Zähne zeigt.
Seine Besitzerin scheint das ebenfalls nicht zu wissen, hat ihre Fellnase dafür aber ganz unbescheiden zum "mürrischsten Golden Retriever der Welt" gekürt.
Ob das stimmt, sei dahingestellt. In jedem Fall finden sich auf Echos Seite Dutzende Videos, in denen er verdammt gereizt wirkt - ausgerechnet dann, wenn sein Frauchen ihn streicheln will.
Allerdings gibt es in vielen der Clips eine kuriose Wendung, was das betrifft.
Viraler TikTok-Hit zeigt den mürrischen Golden Retriever in Bestform
Denn es scheint die Dame nicht im Geringsten zu jucken, wenn ihr Fellfreund mal wieder alles tut, um sie mit seinen bösen Blicken abzuwimmeln. Ganz im Gegenteil: Sie streichelt ihren Hund einfach trotzdem, woraufhin er plötzlich aufhört, grimmig zu gucken.
Echo scheint also selbst nicht so genau zu wissen, was sein Theater soll. Dafür stellt er sich bei näherer Betrachtung als harmlos heraus. So kann seine Besitzerin ihm gefahrlos so viel zwischen den Zähnen herumfummeln, wie sie will - Echo lässt es über sich ergehen.
Unterm Strich hat ihm das auf TikTok bislang mehr als 190.000 Follower eingebracht, dazu zahlreiche virale Hits, in denen er mal wieder mürrisch die Zähne zeigt. Wer genau sucht, findet aber auch Clips, in denen Echo Männchen macht und sich graziös im Kreis dreht - er kann also auch anders.
Zuletzt konnte der Golden Retriever aber kurz vorm Wochenende mit einem viralen Video punkten, in dem er wieder richtig schön mürrisch guckt. Mehr als 750.000 Klicks hat er allein damit bereits eingeheimst.
Damit beweist der Vierbeiner, dass gute Laune auf TikTok nicht zwingend nötig ist. "Grumpy" gefällt vielen nämlich auch ganz gut.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/echogoldenbear