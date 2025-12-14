Tierschutzbund schlägt Alarm: Illegaler Welpenhandel boomt zur Weihnachtszeit

München - Während in etlichen Familien in Bayern die Vorfreude auf das Christkind täglich wächst, versetzt das Weihnachtsfest den Deutschen Tierschutzbund und dessen bayerischen Landesverband in Alarmbereitschaft.

Im Advent boomt der illegale Welpenhandel laut dem bayerischen Landesverband des Deutschen Tierschutzbunds. © Paul Zinken/dpa/dpa

Denn gerade Tiere, die Eltern ihren Kindern zu Weihnachten schenken, landen laut dem Dachverein später besonders häufig in Tierheimen. Auch für kriminelle Machenschaften sei Weihnachten ein guter Nährboden.

"Im Advent boomt der illegale Heimtierhandel regelrecht", sagt Ilona Wojahn, Präsidentin des bayerischen Landesverbands. Viele Familien kauften in der Vorweihnachtszeit einen sehr jungen Hund im Internet und seien sich nicht bewusst, damit den illegalen Welpenhandel zu unterstützen.

Legal dürften Welpen auch aus dem europäischen Ausland erst ab einem Alter von 15 Wochen einreisen, da sie frühestens im Alter von zwölf Wochen gegen Tollwut geimpft werden können und der Schutz erst greifen müsse. "Tiere, die aus einem Land außerhalb der EU einreisen, müssen sogar mindestens sieben Monate alt sein", sagt Wojahn.

"Die Tiere aus dem illegalen Welpenhandel stammen aus Hinterhof-Zuchtfabriken und sind aufgrund ihrer Lebensumstände sehr anfällig. Sie werden für den Transport fitgespritzt und landen dann in Deutschland", sagt Wojahn.

Dort aber oft nicht bei ihren gutgläubigen Besitzern, sondern in Quarantäne im Tierheim. Denn wenn die Polizei feststellt, dass Tiere unerlaubt ins Land gebracht werden, bringe sie die Tiere dorthin.