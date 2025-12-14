Verwilderter Hund wird an Baum ausgesetzt und verliert ein Bein - doch dann ändert sich sein Leben für immer
Charlotte (USA) - Die Geschichte von Paddy ist eine traurige - doch es gibt ein Happy End! Der Hund wurde in katastrophalem Zustand an einen Baum gefesselt gefunden, eines seiner Hinterbeine musste kurze Zeit später amputiert werden. Der tapfere Dreipfoter gab trotzdem nie auf, ist heute kaum wiederzuerkennen.
Wie die "Humane Society of Charlotte" kürzlich auf Facebook mitteilte, war Paddy im vergangenen Jahr von Angestellten der Tierschutzvereinigung vor deren Eingang entdeckt worden.
"Sein Fell war so stark verfilzt und hochgewachsen, dass man nicht sehen konnte, was darunter war. Beim Scheren entdeckte das Team Flöhe, Urin und Kot, was sich alles in seinem Fell verfangen hatte."
Auch ein gebrochenes Bein kam dabei zutage. Infolgedessen musste der untergewichtige Hund für eine OP aufgepäppelt werden - eine Amputation war unumgänglich.
Immerhin: "Er erholte sich gut und gewöhnte sich schnell an das Leben als Dreibeiner", wie Meg Doherty von der "Humane Society of Charlotte" gegenüber Newsweek erzählte. "Er nahm weiterhin gesund an Gewicht zu, seine Wunden heilten, und seine Persönlichkeit entfaltete sich. Paddy war freundlich zu Menschen, Hunden und Katzen und genoss es, sich in der Nähe seiner Pfleger auszuruhen."
Das Beste am neuen Leben des Pudel-Mischlings: Er musste nicht lange im Tierheim bleiben, sondern fand eine neue, liebevolle Familie!
Auf Facebook teilte die Humane Society of Charlotte die Story des ausgesetzten Hundes
Nur drei Beine? Das ist Paddy ganz egal!
"Ich dachte sofort, er wäre perfekt für uns, weil wir ein energiegeladenes Hündchen suchten. In seiner Anzeige stand, dass er ein Hinterbein verloren hatte, aber das hielt ihn nicht auf", erinnerte sich sein neues Frauchen Alyce O'Shea.
Vor gut einem Jahr entschloss sie sich, Paddy aufzunehmen. Eine Entscheidung, die sie nicht bereuen sollte. "Mit Paddy in den Hundepark zu gehen, ist eine wahre Freude", sagte die US-Amerikanerin. "Trotz seines fehlenden Hinterbeins rennt er manchmal schneller als die anderen Hunde." Mit ihrem Schäferhund-Mix Bingo verstehe Paddy sich ebenfalls bestens.
In den sozialen Medien sind viele User begeistert vom Wandel des Dreibeiners. Auch Alyce O'Shea zeigte sich inspiriert von der Arbeit der "Humane Society of Charlotte": "Deshalb engagiere ich mich jetzt ehrenamtlich dort, um etwas zurückzugeben und ihre unglaublichen Bemühungen nach Kräften zu unterstützen."
Titelfoto: Montage: Facebook / Humane Society of Charlotte