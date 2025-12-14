Verwilderter Hund wird an Baum ausgesetzt und verliert ein Bein - doch dann ändert sich sein Leben für immer

Charlotte (USA) - Die Geschichte von Paddy ist eine traurige - doch es gibt ein Happy End! Der Hund wurde in katastrophalem Zustand an einen Baum gefesselt gefunden, eines seiner Hinterbeine musste kurze Zeit später amputiert werden. Der tapfere Dreipfoter gab trotzdem nie auf, ist heute kaum wiederzuerkennen.

Paddy hat eine tolle Verwandlung hinter sich! © Montage: Facebook / Humane Society of Charlotte

Wie die "Humane Society of Charlotte" kürzlich auf Facebook mitteilte, war Paddy im vergangenen Jahr von Angestellten der Tierschutzvereinigung vor deren Eingang entdeckt worden.

"Sein Fell war so stark verfilzt und hochgewachsen, dass man nicht sehen konnte, was darunter war. Beim Scheren entdeckte das Team Flöhe, Urin und Kot, was sich alles in seinem Fell verfangen hatte."

Auch ein gebrochenes Bein kam dabei zutage. Infolgedessen musste der untergewichtige Hund für eine OP aufgepäppelt werden - eine Amputation war unumgänglich.

Immerhin: "Er erholte sich gut und gewöhnte sich schnell an das Leben als Dreibeiner", wie Meg Doherty von der "Humane Society of Charlotte" gegenüber Newsweek erzählte. "Er nahm weiterhin gesund an Gewicht zu, seine Wunden heilten, und seine Persönlichkeit entfaltete sich. Paddy war freundlich zu Menschen, Hunden und Katzen und genoss es, sich in der Nähe seiner Pfleger auszuruhen."



Das Beste am neuen Leben des Pudel-Mischlings: Er musste nicht lange im Tierheim bleiben, sondern fand eine neue, liebevolle Familie!