Grundguter Hund landet in den falschen Händen: Jetzt wirkt er ziemlich verloren in der Welt
Köln - Rottweiler Armos hat es in seinem bisherigen Leben alles andere als leicht gehabt und lebte ein völlig trostloses Leben, ehe er endlich aus den Händen seiner ehemaligen Besitzer befreit wurde und im Tierheim Köln-Dellbrück landete. Jetzt hofft der Hund auf einen Neuanfang.
Es gibt Menschen, die sollten sich besser keine Tiere anschaffen - Armos' ehemalige Halter gehören wohl dazu.
Wie die Kölner Tierretter auf ihrer Website berichteten, war der 2019 geborene Rotti-Mischling vor Kurzem gemeinsam mit zwei weiteren Hunden aus sehr schlechter Haltung gerettet worden, nachdem die drei Vierbeiner in ihrem alten Zuhause völlig isoliert voneinander gehalten wurden und anscheinend rein gar nichts von der Welt entdecken durften.
"Bei Armos hat man das Gefühl, er hätte in seinen mehr als sechs Lebensjahren kaum etwas kennengelernt", schilderten die Pfleger des ruhigen Rüden, der einen stets "mit großen Augen leicht naiv anschaue, als wolle er fragen: 'Wo bin ich hier?'"
Ihr Schützling wirkt durch das Leben, das er bislang führen musste, immer etwas verloren in der großen, weiten Welt. Grundsätzlich ist Armos nach Angaben der Mitarbeiter aber ein grundguter Hund, der sich danach sehnt, noch mal ganz von vorne anfangen zu dürfen.
Rottweiler-Mix hofft auf Neuanfang: Hund Armos sucht erfahrene Besitzer
Wie das Tierheim weiter erklärte, geht sein Schützling gerne spazieren und genießt die Zuneigung durch seine Pfleger in vollen Zügen. So kuschelt er sich regelrecht an seinen Menschen, wenn man Armos krault.
Was die Tierretter jedoch bereits festgestellt haben: Der Rottweiler-Mischling mag keine Kinder, was jedoch sicher nicht grundlos so ist. "Wer weiß, was er erlebt hat", mutmaßten die Mitarbeiter.
Für den sechs Jahre jungen Hund sucht das Tierheim nun nach erfahrenen Menschen, die "ihn an die große Pfote nehmen" und ihm die schönen Seiten des Lebens zeigen. Potenzielle Interessenten sollten jedoch bedenken, dass man zur Haltung eines Rottweilers in NRW besondere Auflagen erfüllen muss.
Wer den lieben Hund kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Armos gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website