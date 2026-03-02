Grundguter Hund landet in den falschen Händen: Jetzt wirkt er ziemlich verloren in der Welt

Köln - Rottweiler Armos hat es in seinem bisherigen Leben alles andere als leicht gehabt und lebte ein völlig trostloses Leben, ehe er endlich aus den Händen seiner ehemaligen Besitzer befreit wurde und im Tierheim Köln-Dellbrück landete. Jetzt hofft der Hund auf einen Neuanfang.

Rottweiler Armos lebte bislang ein völlig trostloses Leben, nun will das Tierheim Köln-Dellbrück jedoch dafür sorgen, dass dem Hund ein Neuanfang ermöglicht wird. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Es gibt Menschen, die sollten sich besser keine Tiere anschaffen - Armos' ehemalige Halter gehören wohl dazu.

Wie die Kölner Tierretter auf ihrer Website berichteten, war der 2019 geborene Rotti-Mischling vor Kurzem gemeinsam mit zwei weiteren Hunden aus sehr schlechter Haltung gerettet worden, nachdem die drei Vierbeiner in ihrem alten Zuhause völlig isoliert voneinander gehalten wurden und anscheinend rein gar nichts von der Welt entdecken durften.

"Bei Armos hat man das Gefühl, er hätte in seinen mehr als sechs Lebensjahren kaum etwas kennengelernt", schilderten die Pfleger des ruhigen Rüden, der einen stets "mit großen Augen leicht naiv anschaue, als wolle er fragen: 'Wo bin ich hier?'"

Ihr Schützling wirkt durch das Leben, das er bislang führen musste, immer etwas verloren in der großen, weiten Welt. Grundsätzlich ist Armos nach Angaben der Mitarbeiter aber ein grundguter Hund, der sich danach sehnt, noch mal ganz von vorne anfangen zu dürfen.