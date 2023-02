Haariger Paketbote? Hund versucht mit Amazon-Wagen wegzufahren!

USA - So knuffig sind die wenigsten Störfriede bei der Arbeit! Eine US-Amerikanerin zeigte vor kurzem auf ihrem TikTok -Kanal einen überraschenden Eindringling in ihrem Wagen.

Ihr unerwarteter Beifahrer schien bereit selbst das Steuer zu ergreifen. © @ambergirts/TikTok

Amber, eine junge Paketbotin für Amazon teilte in einem kurzen Clip, wie ein fremder, riesengroßer Vierbeiner kurzerhand in ihren Dienstwagen stieg.

"Kann mir jemand erklären, was ich in dieser Situation machen soll?", fragte sie in die Kamera und zeigte anschließend den großen braun-weißen Hund hinter ihr im Fahrerhäuschen.

"Ich habe meine Hintertür aufgemacht und irgendein Hund ist auf meinen Vordersitz gekrochen!"

Aber damit nicht genug. Die Fellnase wusste anscheinend genau, was sie wollte, denn sie kletterte zielstrebig in den Fahrersitz, setzte sich gekonnt hinters Lenkrad und guckte die 21-Jährige dann fast erwartungsvoll an.

"Ich weiß echt nicht, was ich jetzt machen soll", fuhr die junge Frau fort. "Du bist wirklich sehr hübsch, aber du musst von meinem Vordersitz runter!"

Unter ihrem belustigenden Video teilte sie mit, dass sich der Fall beinahe von selbst auflöste. "Eigentlich wollte ich ihn mitnehmen, aber sein Besitzer kam und hat ihn rausgeholt [...]", schrieb Amber dazu.