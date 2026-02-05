Seit mehr als vier Jahren im Tierheim: Gibt es noch ein Happy End für Nase?

Hamburg - Mehr als vier Jahre! So lange ist Schäferhund-Mischling Nase schon im Tierheim in Hamburg untergebracht. Die Hoffnung auf ein echtes Zuhause hat der Vierbeiner aber noch nicht aufgegeben.

Schäferhund-Mischling Nase ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der fünf Jahre alte Rüde kam am 5. Januar 2022 als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt.

Anschließend musste sich Nase erst einmal gedulden - erst kürzlich wurde er von der Behörde zur Vermittlung freigegeben und darf sich damit auf die Suche nach einer liebevollen Bleibe machen.

Klar ist: Der Mischling muss noch erzogen werden. Ideal wären für ihn Menschen, die viel Hundeerfahrung haben und sich darüber hinaus nicht scheuen, einen Maulkorb zu benutzen. Kinder sollte es in seinem neuen Zuhause auf jeden Fall nicht geben.

Worüber sich Nase hingegen sehr wohl freuen würde, wäre ein souveräner und körperlich stabiler Ersthund als Kompagnon. Die Fellnase versteht sich mit anderen Hunden nämlich ausgesprochen gut.