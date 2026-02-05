Seit mehr als vier Jahren im Tierheim: Gibt es noch ein Happy End für Nase?
Hamburg - Mehr als vier Jahre! So lange ist Schäferhund-Mischling Nase schon im Tierheim in Hamburg untergebracht. Die Hoffnung auf ein echtes Zuhause hat der Vierbeiner aber noch nicht aufgegeben.
Der fünf Jahre alte Rüde kam am 5. Januar 2022 als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt.
Anschließend musste sich Nase erst einmal gedulden - erst kürzlich wurde er von der Behörde zur Vermittlung freigegeben und darf sich damit auf die Suche nach einer liebevollen Bleibe machen.
Klar ist: Der Mischling muss noch erzogen werden. Ideal wären für ihn Menschen, die viel Hundeerfahrung haben und sich darüber hinaus nicht scheuen, einen Maulkorb zu benutzen. Kinder sollte es in seinem neuen Zuhause auf jeden Fall nicht geben.
Worüber sich Nase hingegen sehr wohl freuen würde, wäre ein souveräner und körperlich stabiler Ersthund als Kompagnon. Die Fellnase versteht sich mit anderen Hunden nämlich ausgesprochen gut.
Schäferhund-Mischling Nase braucht jemanden, der sich durchsetzen kann
Im Tierheim lebt der Schäferhund-Mischling deshalb aktuell auch in einer gemischten Hundegruppe. Generell probiert sich der kräftige Rüde gegenüber Artgenossen, aber auch Menschen gerne aus.
Das klingt erst mal nicht weiter dramatisch, kann im Fall von Nase aber leider gefährlich werden. Der Vierbeiner weiß, wie man austeilt, und braucht deshalb jemanden, der sich durchzusetzen weiß. Dann kann er ein verspielter und verschmuster Gefährte sein.
Bis er ein richtiges Zuhause findet, freut sich Nase laut seinen Pflegern auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei seiner Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Ihr habt ein Herz für den Mischling? Nases kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.