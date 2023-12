70 Hunde aufgenommen: Warum eine junge Frau nur alte Tiere pflegt, lässt Herzen schmelzen

San Francisco (USA) - Diese Frau hat ein Herz aus Gold! Lisa kümmert sich aufopferungsvoll um ältere Hunde . 70 Tiere hat sie über die Jahre schon gerettet. Was treibt die junge Frau an?

Bei ihr bekommen alte Tiere eine zweite Chance: Lisa kümmert sich aufopferungsvoll um Hunde ab sieben Jahren. © Montage: Instagram/allthefosterpups

Schon seit Jahren ist Lisa Arden bei "Muttville Senior Dog Rescue" aktiv - einem gemeinnützigen Verein, der es sich zum Ziel gemacht hat, Hunde ab sieben Jahren zu versorgen und im besten Fall an liebende Menschen zu vermitteln.

Nun sprach die Hundefreundin mit dem Magazin "Newsweek" über ihre Erfahrungen. "Ich habe anfangs nur Welpen und junge Hunde aufgenommen", berichtet Lisa. "Als ich durch Zufall anfing, Senioren zu betreuen, wurde mir klar, wie besonders sie sind und wie viel Hilfe alte Hunde brauchen."

"Ältere Hunde werden in den Tierheimen als Erste eingeschläfert", klagt die Tierschützerin an. "Weil sie so viel mehr Hilfe brauchen, um adoptiert zu werden, als Welpen oder junge Hunde", führt Lisa aus. Das sei aber nicht der einzige Grund, warum sie sich so für Hunde-Rentner einsetzt.

"Ich habe mich in die Pflege und Vermittlung von älteren Hunden verliebt, weil sie einfach so ausgeglichen, süß und liebevoll sind", sagt Lisa bestimmt.

70 Hunde hat Lisa im Laufe der Jahre schon gepflegt, für die meisten hat sie ein neues Zuhause gefunden.