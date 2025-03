Havaneser-Mix sucht Zuhause: Darum wurde die süße Lucy schon so viel herumgereicht

So war es passiert, dass Lucy nach ihrer vorherigen Halterin in einer solchen Situation geschnappt hatte, weshalb diese sie an das Tierheim abgegeben hat.

Sie wurde wie eine Prinzessin behandelt, verwöhnt und - wie es heißt - "auf einen kleinen Thron gesetzt". Man ließ ihr so ziemlich alles durchgehen, und sie gewöhnte sich daran, alles zu bekommen, was sie wollte.

Im Tierheim zeigt sich der Terrier-Havaneser-Mix bislang von seiner freundlichen und neugierigen Seite. © Tierschutzverein Würzburg e.V.

Allerdings betonen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims auf der Webseite, dass die Kleine ein ähnliches Verhalten in ihrer Obhut bislang kaum gezeigt habe, sondern überwiegend sehr freundlich und neugierig sei.

Generell möge es die Hündin nämlich sehr, bei ihren Menschen zu sein. Sie versuche, ihnen zu gefallen und kuschele auch gerne.

Deshalb sollten ihr in ihrem zukünftigen Zuhause auf alle Fälle klare, verlässliche Grenzen gesetzt werden, an denen sich Lucy orientieren kann. So könne ein Rahmen geschaffen werden, in dem sich die Hündin endlich wieder entspannen und wohlfühlen dürfe.

An einen Haushalt mit kleinen Kindern wird Lucy darüber hinaus nicht vermittelt.

Wer die Hündin einmal besuchen und sie kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Würzburg per E-Mail oder unter der Telefonnummer 0931/84324 in Verbindung setzen.

Telefonzeiten sind an Werktagen von 11 bis 12 Uhr sowie ab 13 Uhr.