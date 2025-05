Herrchen filmt Golden Retriever: Doch nur 90 Sekunden später folgt riesiger Schock

Maine (USA) - Sie war nicht alt, sie war nicht krank: Als Johnny Hilbrant (35) mit seiner sechsjährigen Golden-Retriever-Hündin Nahla und dem zweijährigen Hund Sam zu seinem Haus am See in Maine fuhr, drehte er ein harmloses Video von ihr. Die Fellnase sah glücklich aus, als sie im Auto neben einer Kopfstütze hervorlugte. Was ihr Herrchen in diesem Moment nicht im Traum ahnte: Nur 90 Sekunden später war die Hündin tot!