Herrchen gestaltet Garten um, doch sein Hund ist mit der Änderung gar nicht glücklich

Hündchen Nico mopste sich gern Tomaten aus dem Garten - bis sein Besitzer dem Ganzen einen Riegel vorschob. © X/Erik Hane

Erik Hanes Garten ist ein Paradies für seinen Hund Nico, einem niedlichen Beagle-Mix. Vor allem an einer Stelle hält sich der Hund besonders gerne auf: an der Tomatenpflanze.

So ganz auf Bodenhöhe, mit frischen, reifen Tomaten, die zum Pflücken bereit waren, machte Nico des Öfteren einen Abstecher zu seinem Lieblingsplatz, um sich ein Leckerli zu holen.



Irgendwann wusste Erik, dass es an der Zeit war, die Pflanze zu versetzen, wenn er selbst auch noch etwas davon haben wollte.

Und auch in gesundheitlicher Hinsicht machte er sich Gedanken um seinen Vierbeiner. Denn Hunde dürfen zwar Tomaten essen, allerdings nur in Maßen.

Gesagt, getan: Erik versetzte die Tomatenpflanze in ein Hochbeet, doch Nico hatte ganz offensichtlich etwas dagegen, wie Erik auf X berichtete. Denn sein Hund war von nun an nur noch am Bellen.