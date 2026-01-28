Ruhige Hände gesucht: Ängstlicher Rysik sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause

Hund Rysik wartet im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.

Von Isabel Klemt

Großröhrsdorf (Sachsen) - Hund Rysik wartet im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.

Rysik sehnt sich nach einem ruhigen, liebevollen Zuhause.
Wie der Tierschutzverein Hoffnung für Tiere mitteilt, hatte es der sensible 9-jährige Mischling bisher nicht gerade leicht.

Rysik war in einem polnischen Tierheim untergebracht, wo ständiger Stress, Kälte und Lärm seinen Alltag prägten. Sein Fell fiel großflächig aus, die Haut war entzündet, und seine Ohren schmerzten - ein trauriger Zustand, der die Tierpfleger vor Ort dazu veranlasste, Hilfe zu rufen. Daraufhin wurde er im Tierheim in Großröhrsdorf aufgenommen.

Dort erhielt er eine umfassende medizinische Behandlung. Medikamente, intensive Pflege der Ohren und eine spezielle Futtermitteldiät halfen ihm, seine Allergien in den Griff zu bekommen. Mittlerweile ist Rysik medikamentenfrei, benötigt aber weiterhin hypoallergenes Spezialfutter.

Auch sein Fell wächst wieder nach, dennoch trägt er bei kaltem Wetter einen Mantel, da er schnell friert.

Menschen gegenüber ist Rysik noch zurückhaltend.
Rysik braucht ein Zuhause, in dem er ankommen darf

Rysik erschrickt bei schnellen Bewegungen.
Menschen gegenüber ist Rysik noch zurückhaltend. Er reagiert vorsichtig, erschrickt bei schnellen Bewegungen und zieht sich gerne in sein Körbchen zurück, um "unsichtbar" zu sein.

Trotz allem zeigt er sich unglaublich sanft und niemals aggressiv. Mit Geduld beginnt er nun, Vertrauen zu fassen, läuft sicherer an der Leine und genießt die Nähe seiner Hundekumpels.

Das Tierheim sucht für den Mischling ein ruhiges, liebevolles Zuhause bei Menschen, die ihm Zeit lassen, sich in seinem eigenen Tempo einzuleben. Er braucht Sicherheit, Wärme und Verständnis - und jemanden, der ihm zeigt, dass Menschen auch gut sein können.

Rysik ist kein Hund für ein hektisches Leben, sondern für ein Zuhause, in dem er behutsam ankommen und zur Ruhe kommen darf.

Weitere Informationen zu ihm gibt es auf der Website des Tierheims.

