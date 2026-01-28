Ruhige Hände gesucht: Ängstlicher Rysik sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Hund Rysik wartet im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.

Rysik sehnt sich nach einem ruhigen, liebevollen Zuhause. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein Hoffnung für Tiere mitteilt, hatte es der sensible 9-jährige Mischling bisher nicht gerade leicht.

Rysik war in einem polnischen Tierheim untergebracht, wo ständiger Stress, Kälte und Lärm seinen Alltag prägten. Sein Fell fiel großflächig aus, die Haut war entzündet, und seine Ohren schmerzten - ein trauriger Zustand, der die Tierpfleger vor Ort dazu veranlasste, Hilfe zu rufen. Daraufhin wurde er im Tierheim in Großröhrsdorf aufgenommen.

Dort erhielt er eine umfassende medizinische Behandlung. Medikamente, intensive Pflege der Ohren und eine spezielle Futtermitteldiät halfen ihm, seine Allergien in den Griff zu bekommen. Mittlerweile ist Rysik medikamentenfrei, benötigt aber weiterhin hypoallergenes Spezialfutter.

Auch sein Fell wächst wieder nach, dennoch trägt er bei kaltem Wetter einen Mantel, da er schnell friert.