Eingesperrt, verfilzt, in ihren eigenen Fäkalien: Hunde jahrelang schwer vernachlässigt
Irvine (Kalifornien/USA) - Tierretterin Suzette Hall konnte ihren Augen kaum trauen, als sie kürzlich ihre beiden jüngsten Schützlinge zu sich holte - und dabei mitansehen musste, wie es den Hunden bisher ergangen war.
"So haben sie ihr gesamtes Leben lang gehaust. In einem Käfig. Völlig vernachlässigt", schrieb sie in einem Beitrag auf Instagram und teilte dazu gleich mehrere Bilder eines winzigen Zwingers, der mit einer Plastikplane bedeckt wurde.
Darunter findet sich nichts weiter als grauer Beton, ein alter Tisch und ein paar Futterschalen. Mehr nicht.
"Ab und zu haben sie etwas Futter und Wasser bekommen", berichtete Hall weiter. "Doch sie mussten in ihren eigenen Fäkalien leben."
Streicheleinheiten kennen die beiden nicht, gesäubert wurde ihr winziges Zuhause so gut wie nie. Und das konnte man den beiden Vierbeinern leider auch ansehen: "Sie waren so verfilzt. Einer von ihnen hatte einen riesigen Tumor. Bei dem anderen konnten wir uns das Bein bisher nicht wirklich anschauen, weil es so verfilzt ist."
Auf Instagram berichtete die Tierretterin von den armen Hunden
Hunde kommen erstmals zu einem Tierarzt
Kein Wunder also, dass Hall sich die zwei Fellnasen sofort schnappte und zum Tierarzt brachte. Dort müssen sie nun rasiert und untersucht werden. Ihnen beiden steht eine Zahnbehandlung bevor, eine Fellnase muss außerdem noch zur Entfernung des Tumors operiert werden. Als wäre all das, was sie in ihren Leben bisher durchgemacht haben, nicht schon schlimm genug.
"Diese süßen Kleinen mussten solche Qualen durch die Hände eines Tierquälers erleiden – ihren sogenannten 'Besitzer'", fügte Hall hinzu. "Kein Hund sollte jemals unter solchen Bedingen leben müssen."
Wie genau Suzette Hall auf die Tiere aufmerksam wurde und wie sich die Rettungsaktion gestaltete, ist aktuell unklar. Auch, ob dem ehemaligen Besitzer jetzt Konsequenzen drohen.
Was jedoch feststeht: "Nun sind sie endlich in Sicherheit. Sie sind bei dem Tierarzt meines Vertrauens und bekommen dort alles, was sie brauchen: medizinische Hilfe, Pflege, Heilung und Liebe."
Titelfoto: Instagram/Screenshot/logans_legacy29