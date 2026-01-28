Eingesperrt, verfilzt, in ihren eigenen Fäkalien: Hunde jahrelang schwer vernachlässigt

Irvine (Kalifornien/USA) - Tierretterin Suzette Hall konnte ihren Augen kaum trauen, als sie kürzlich ihre beiden jüngsten Schützlinge zu sich holte - und dabei mitansehen musste, wie es den Hunden bisher ergangen war.

Die beiden Hunde mussten ihr Leben lang in einem winzigen Käfig hausen. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

"So haben sie ihr gesamtes Leben lang gehaust. In einem Käfig. Völlig vernachlässigt", schrieb sie in einem Beitrag auf Instagram und teilte dazu gleich mehrere Bilder eines winzigen Zwingers, der mit einer Plastikplane bedeckt wurde.

Darunter findet sich nichts weiter als grauer Beton, ein alter Tisch und ein paar Futterschalen. Mehr nicht.

"Ab und zu haben sie etwas Futter und Wasser bekommen", berichtete Hall weiter. "Doch sie mussten in ihren eigenen Fäkalien leben."

Streicheleinheiten kennen die beiden nicht, gesäubert wurde ihr winziges Zuhause so gut wie nie. Und das konnte man den beiden Vierbeinern leider auch ansehen: "Sie waren so verfilzt. Einer von ihnen hatte einen riesigen Tumor. Bei dem anderen konnten wir uns das Bein bisher nicht wirklich anschauen, weil es so verfilzt ist."