Junge tritt zum Spaß eine Haustür ein - Dann passiert ein tödlicher Unfall

Deltona (Florida/USA) - Am Dienstag wurde ein Teenager (14) im US-Bundesstaat Florida festgenommen. Der Grund: Er hatte einer Familie einen Streich gespielt - der schließlich tödlich endete.

Jerald "Trey" Lucas of DeLand (14) wurde mittlerweile festgenommen. © Volusia Sheriff's Office

Wie das zuständige Polizeirevier in einer Pressemitteilung berichtete, begann alles mit einer Challenge, die aktuell auf Social Media kursiert und sich rund ums Türeneintreten dreht.

Demnach war der 14-jährige Jerald "Trey" Lucas of DeLand zuvor noch auf einer Party, bevor eine kleine Gruppe aus Jugendlichen begann, um die Häuser zu ziehen.

Dabei machten sie auch vor dem Wohnsitz von Dissany Cid nicht halt. Immer wieder soll der Junge auf die Tür eingetreten haben, bis sich diese schließlich öffnete.

Eine Überwachungskamera eines Nachbarn nahm alles auf.

Was kurz darauf passierte, hatte der Übeltäter allerdings sicher nicht erwartet. Im Haus befand sich nämlich ein kleiner Yorkshire Terrier namens Spookie. Und der erschrak bei der Aktion dermaßen, dass er Reißaus nahm und auf die Straße rannte. Das hatte fatale Folgen.