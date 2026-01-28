Junge tritt zum Spaß eine Haustür ein - Dann passiert ein tödlicher Unfall
Deltona (Florida/USA) - Am Dienstag wurde ein Teenager (14) im US-Bundesstaat Florida festgenommen. Der Grund: Er hatte einer Familie einen Streich gespielt - der schließlich tödlich endete.
Wie das zuständige Polizeirevier in einer Pressemitteilung berichtete, begann alles mit einer Challenge, die aktuell auf Social Media kursiert und sich rund ums Türeneintreten dreht.
Demnach war der 14-jährige Jerald "Trey" Lucas of DeLand zuvor noch auf einer Party, bevor eine kleine Gruppe aus Jugendlichen begann, um die Häuser zu ziehen.
Dabei machten sie auch vor dem Wohnsitz von Dissany Cid nicht halt. Immer wieder soll der Junge auf die Tür eingetreten haben, bis sich diese schließlich öffnete.
Eine Überwachungskamera eines Nachbarn nahm alles auf.
Was kurz darauf passierte, hatte der Übeltäter allerdings sicher nicht erwartet. Im Haus befand sich nämlich ein kleiner Yorkshire Terrier namens Spookie. Und der erschrak bei der Aktion dermaßen, dass er Reißaus nahm und auf die Straße rannte. Das hatte fatale Folgen.
Besitzerin des Hundes ist nach tödlichem Unfall untröstlich
Nur wenige Augenblicke später erwischte ihn nämlich ein Auto und verletzte die kleine Fellnase tödlich.
Cid, die zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause war, steht völlig unter Schock. Gegenüber dem Nachrichtenportal WESH erklärte sie laut People: "Meine Tür ist mir egal. Ihr hättet auch meine Fenster einschlagen können, das ist mir nicht wichtig. Aber [Spookie] hat das nicht verdient."
Sie selbst wolle nun mit der Tat, die bereits am 20. Dezember vergangenen Jahres passierte, abschließen. "Das ist einfach etwas, was niemals hätte passieren dürfen", fügte sie traurig hinzu.
Trey wurde seither von der Polizei vernommen, sieht sich jetzt mit Anklagen wegen Einbruchs und Sachbeschädigung konfrontiert. Der Ermittlungen im Fall dauern weiter an.
