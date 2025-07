Herumgereicht wie ein Wanderpokal: Jetzt hofft Retriever-Mix auf zweite Chance

Kaiserslautern - Für den sechs Jahre alten Retriever-Mix Pino sucht das Tierheim in Kaiserslautern neue Halter mit viel Erfahrung. Denn der menschenfreundliche und loyale Rüde hat schon so einiges durchgemacht.

Doch dann sei es zu einem Beißvorfall gekommen und der Hund wurde weitervermittelt - und das nicht das letzte Mal. Über Dillingen in Bayern sei er irgendwann in die Schweiz gelangt und schließlich als Fundhund im Tierheim Kaiserslautern gelandet.

Pino sei im Sommer 2022 im sächsischen Bischofswerda zunächst an einem Baum angebunden gefunden und das dortige Tierheim benachrichtigt worden.

Jetzt bestimmten Trennungsstress und starke Verlustängste häufig sein Verhalten, begleitet von einer niedrigen Frust-Toleranz, was bereits zu problematischen Vorfällen geführt habe.

In seiner Vergangenheit sei Pino wie ein Wanderpokal herumgereicht worden, berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims .

Der sechs Jahre alte Rüde wird nur an Menschen mit viel Erfahrung im Umgang mit Hunden abgegeben. © Tierschutzverein Kaiserslautern e.V.

Nach dieser traurigen Odyssee soll jetzt also endlich alles gut für Pino werden. Die Tierpfleger arbeiten bereits häufig mit ihm und er beginne langsam, in Stresssituationen die erlernten Strategien für Lösungen anzuwenden.

Dennoch wird auf der Webseite ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er auch in seinem neuen Zuhause viel intensives Training benötige, um sich langfristig zu stabilisieren.

Hierbei bietet das Tierheim weiterhin große Unterstützung an; sowohl beim Kennenlernen als auch später bei allen Herausforderungen im Alltag. Kinder sollten im Übrigen nicht mit ihm gemeinsam in einem Haushalt leben.

Wer sich dieser anspruchsvollen Aufgabe stellen und Pino eine neue Chance geben möchte, kann sich gern mit dem Tierheim in Kaiserslautern per E-Mail oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/350-3667 in Verbindung setzen.