14.07.2026 15:45 Tierheim vermittelt Hund an Familie: Was Jahre später passiert, bricht dort allen das Herz

Rüde Baby wurde vor Jahren vermittelt, alles schien gut. Das böse Erwachen kam erst mehrere Jahre später.

Von Christian Norm

Broward County (Florida, USA) - Sie dachten, dass sie es geschafft hätten. Doch mehrere Jahre später stellte das Team der "Humane Society of Broward County" aus Florida fest, dass es wieder von vorne anfangen musste. Denn Rüde Baby, der einst bei ihnen "Gast" gewesen war, wurde vor Kurzem als Streuner von der Straße aufgelesen. Nachdem die Tierschützer seine Besitzer kontaktiert hatten, an die sie Baby einst vermittelt hatten, brach ihnen endgültig das Herz.

Rüde Baby ist inzwischen neun Jahre alt, muss nun aber noch einmal ganz von vorne anfangen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/humanebroward "Sie tauchten nie auf", teilte das Tierheim am Montag in einem bitteren Instagram-Posting mit. In dem zugehörigen Video ist zu sehen, wie der inzwischen neun Jahre alte Hund wieder in einem der Zwinger des Tierheims sitzt. Immerhin: Baby wackelt mit dem Schwanz, wirkt munter und scheint seinen Lebensmut trotz der Rückschläge noch nicht verloren zu haben. So sehen es auch seine Pfleger. "Das Traurigste daran ist, dass Baby die Menschen nach wie vor genauso sehr liebt wie eh und je. Er läuft freudig an deiner Seite, gibt Küsschen, fordert Bauchkraulen ein und wünscht sich einfach nur jemanden, der ihn wieder liebt", so das Tierheim. Hunde Sein Beinchen war leider nicht mehr zu retten: Schicksal spielt Nody übel mit Unterdessen gibt es mittlerweile einen Grund, der die Chancen des Tiers, vermittelt zu werden, erhöht.

Instagram-Video mit Rüde Baby erreicht in wenigen Stunden Zehntausende Klicks