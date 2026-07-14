Tierheim vermittelt Hund an Familie: Was Jahre später passiert, bricht dort allen das Herz
Broward County (Florida, USA) - Sie dachten, dass sie es geschafft hätten. Doch mehrere Jahre später stellte das Team der "Humane Society of Broward County" aus Florida fest, dass es wieder von vorne anfangen musste. Denn Rüde Baby, der einst bei ihnen "Gast" gewesen war, wurde vor Kurzem als Streuner von der Straße aufgelesen. Nachdem die Tierschützer seine Besitzer kontaktiert hatten, an die sie Baby einst vermittelt hatten, brach ihnen endgültig das Herz.
"Sie tauchten nie auf", teilte das Tierheim am Montag in einem bitteren Instagram-Posting mit. In dem zugehörigen Video ist zu sehen, wie der inzwischen neun Jahre alte Hund wieder in einem der Zwinger des Tierheims sitzt.
Immerhin: Baby wackelt mit dem Schwanz, wirkt munter und scheint seinen Lebensmut trotz der Rückschläge noch nicht verloren zu haben. So sehen es auch seine Pfleger.
"Das Traurigste daran ist, dass Baby die Menschen nach wie vor genauso sehr liebt wie eh und je. Er läuft freudig an deiner Seite, gibt Küsschen, fordert Bauchkraulen ein und wünscht sich einfach nur jemanden, der ihn wieder liebt", so das Tierheim.
Unterdessen gibt es mittlerweile einen Grund, der die Chancen des Tiers, vermittelt zu werden, erhöht.
Instagram-Video mit Rüde Baby erreicht in wenigen Stunden Zehntausende Klicks
Das Instagram-Video hat nämlich nach weniger als 24 Stunden bereits mehr als 60.000 Klicks erreicht. Bei einem so großen Interesse sollte sich doch jemand finden, der Baby eine ernstzunehmende Chance gibt.
"Unsere Mitarbeiter und Freiwilligen beschreiben ihn als lieb, sanftmütig, unkompliziert und einfach als rundum tollen Hund", ergänzt das Team neben dem Posting.
Bleibt nur noch das Problem mit dem vergleichsweise hohen Alter.
Doch die Tierheim-Mitarbeiter beschwichtigen: "Er ist zwar schon neun Jahre alt. Aber bitte lasst euch davon nicht abschrecken. Baby hat noch so viel Lebensfreude, so viel Liebe und so viele glückliche Tage vor sich. Alles, was ihm noch fehlt, ist jemand, der bereit ist, ihm eine neue Chance zu geben."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/humanebroward