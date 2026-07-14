14.07.2026 10:43 Sein Beinchen war leider nicht mehr zu retten: Schicksal spielt Nody übel mit

Das Schicksal hat ihm übel mitgespielt, die Freude am Leben konnte es Hund Nody aber nicht nehmen. Zum ganz großen Happy End fehlt jetzt nur noch eine Sache.

Von Jan Höfling

Kassel - Das Schicksal hat ihm übel mitgespielt, die Freude am Leben konnte es Nody allerdings nicht nehmen. Der Hund hat den Sprung von Rumänien nach Deutschland geschafft, jetzt fehlt nur noch eine Sache zum Happy End.

Hund Nody wartet nach dem schweren Schlag des Schicksals im Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel auf sein Happy End. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierheims "Wau-Mau-Insel" in Kassel wird Nody als ein liebenswerter, zugleich allerdings auch etwas schüchterner Rüde beschrieben. Übernommen wurde der circa zwei Jahre alte, kastrierte Mischling aus dem Partnertierheim im rumänischen Brasov. In seinem Heimatort ist der rund 50 Zentimeter großen und derzeit knapp 26 Kilogramm schweren Fellnase leider etwas Schreckliches widerfahren. Nody wurde sehr schwer verletzt auf der Straße gefunden. Die Tierfreunde gehen davon aus, dass er wohl von einem Fahrzeug erfasst wurde. Der Arzt des Tierheims, in das die Fellnase gebracht wurde, konnte das linke Vorderbein nicht retten. Es musste trotz aller Versuche amputiert werden. Hunde Labrador bricht auf Wanderung zusammen: Seine Rettung kommt in letzter Minute Seinen Lebenswillen konnte der brutale Schicksalsschlag dem Rüden allerdings nicht nehmen. Nody kommt laut den Mitarbeitenden mit seiner Behinderung gut zurecht. In Deutschland werden für ihn liebevolle Zweibeiner gesucht. Entsprechende Interessenten müssen aufgrund seines Handicaps bei der Adoption natürlich einige Dinge beachten.

Hund Nody wartet im Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel auf neue Familie: Das gilt es zu beachten

Dem liebenswerten Mischlingsrüden mag ein Beinchen fehlen, den Lebenswillen kann ihm sein Handicap allerdings nicht rauben. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel Laut dem Tierheim sollte das künftige Für-immer-Zuhause idealerweise ebenerdig sein, damit Nody möglichst wenige Stufen zu bewältigen hat. Auch der Bodenbelag sollte am besten rutschfest sein. Wer einen Begleiter für sportliche Aktivitäten oder Marathonmärsche sucht, passt nicht zum Rüden. Die Spaziergänge sollten an den Dreibeiner und die eingeschränkten Fähigkeiten angepasst werden. Die Tierfreunde betonen allerdings sehr deutlich, dass aufgrund der Behinderung nicht auf alles verzichtet werden muss, sondern dass es lediglich darum geht, sich mit möglichen Problemen zu beschäftigen und passende Lösungen zu finden. Hunde Golden Retriever wird zehn Jahre alt: Was Herrchen deshalb erzählt, geht so vielen unter die Haut Wer gerne oft in der Natur unterwegs ist, lange Strandspaziergänge oder Städtetouren auf dem Zettel hat, kann Nody die Welt und was diese alles zu bieten hat, zeigen. Eine Option wäre ein geländetauglicher Hundejogger. Es gilt: Wo ein Wille ist, ist fast immer ein Weg - und diesen würde der Mischling, der viel Liebe zu geben hat, gerne auch auf drei Beinen mitgehen. Am wohlsten würde er sich dabei wahrscheinlich in einem ruhigen Zuhause fühlen. Kleinkinder oder das Leben in einer Großfamilie in einer Stadt könnten für ihn laut Tierheim zu viel Stress bedeuten.

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