Kind schleudert hilflosen Welpen durch die Luft – Polizei rettet Hundebaby

Berlin - Am Kottbusser Tor spielten sich am Dienstagabend schockierende Szenen ab: Ein Kind soll einen winzigen Hundewelpen wie ein Spielzeug durch die Luft geschleudert haben. Doch die Polizei reagierte sofort und rettete den völlig geschwächten Vierbeiner.

Die Einsatzkräfte brachten den Vierbeiner in eine Tierklinik. © Facebook/Polizei Berlin

Wie die Einsatzkräfte auf Facebook berichten, wirkte der Kleine noch sehr jung, hatte die Augen kaum geöffnet, konnte nur schwer laufen und machte einen völlig entkräfteten Eindruck.

Die Mutter des Kindes konnte weder erklären, woher der Hund stammte, noch entsprechende Unterlagen vorlegen. Ihre Erklärung: Sie habe ein "Spielzeug" für ihr Kind kaufen wollen.

Der Welpe wurde daraufhin umgehend in eine Tierklinik gebracht. Dort bestätigte sich der Verdacht: Das Tier war viel zu jung, um bereits von seiner Mutter getrennt worden zu sein.

In diesem Zuge erinnert die Polizei eindringlich daran: Ein Hund ist kein Kuscheltier und kein Spielzeug. Tiere sind Lebewesen mit Bedürfnissen, Gefühlen und Verantwortung, die über viele Jahre reicht. Wer sich einen Hund anschafft, muss sich um Haltung, Pflege, Tierarztkosten und Betreuung kümmern.