Herzzerreißend: Hund liegt im Sterben - doch seine Besitzerin erhält eine letzte Botschaft

USA - Als eine Frau merkte, dass ihr Hund im Sterben lag, wollte sie ihm noch einmal nah sein - also beauftragte sie eine Hellseherin, um seine Gedanken zu erfahren.

In den vergangenen Wochen bemerkte die 28-jährige Psychologiestudentin jedoch eine Veränderung in seinem Verhalten. Der zwölfjährige Basset Hound konnte kaum noch Treppen steigen und musste getragen werden.

Wie People berichtete, wurde bei der Fellnase im Alter von gerade einmal vier Monaten ein Herzproblem diagnostiziert, was einen holprigen Start in sein Leben bedeutete.

Die letzten Gedanken von Hund Bosley wurden von einer Wahrsagerin gelesen. © Screenshots/TiKTok/@shealikethebutterr

Und tatsächlich: Die Hellseherin konnte Shea Dinge sagen, die sie zutiefst berührten. Sie sprach darüber, wo Bosley Schmerzen hatte, dass er sehr müde war und sich für seine Unordentlichkeit entschuldigen wollte.

"Sie war sehr einfühlsam und hat nicht alles richtig getroffen - aber wir wollten es ihr glauben", so Shea.

Die gesamte Sitzung zeichnete die 28-Jährige auf und postete wenig später ein Video davon auf TikTok, das schnell über 1,6 Millionen Klicks erzielte.

In den Kommentaren berichteten auch einige User von ihren eigenen Erfahrungen, was für die Studentin nur eine weitere Bestätigung war, alles richtig gemacht zu haben.

"Ich war froh, dass wir es gemacht haben [...] und dass wir ihn in einem anderen Leben wiedersehen werden. Ich weiß, dass ich Bosleys Geist in all meinen Leben wiedersehen werde", fügte sie hinzu.

Nur wenige Stunden nach der Sitzung war es dann so weit und der Vierbeiner schlief friedlich ein.

"Ich bin auch so glücklich, dass Bosley diesen besonderen Abschied hatte, mit Tausenden von Menschen, die ihm Frieden wünschten. Ich weiß, dass er die Liebe spürt", sagte Shea.