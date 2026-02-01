Hündin protestiert mit "passivem Widerstand": Tierpfleger beobachten süße Eigenheit

München - Mischling Lola landete im Münchner Tierheim , weil sich ihre Besitzer getrennt haben und umgezogen sind. Findet die liebe Hündin mit den treuen Augen ein neues Zuhause?

Hündin Lola hofft auf Menschen, die sie im Alltag sicher anleiten können und ihr wieder Freude am Leben schenken. © Tierheim München (2)

Lola wurde im März 2021 geboren und bringt derzeit 39,2 Kilogramm auf die Waage, bei einer Schulterhöhe von 60 Zentimetern.

Die ruhige Vierbeinerin begegnet Fremden eher zurückhaltend, bei vertrauten Menschen gibt sie sich verschmust und aufgeschlossen. Sie ist mit anderen Hunden je nach Sympathie verträglich. Laut ihrer Vorbesitzerin versteht sie sich auch mit Katzen.

Lola kann schon gut allein bleiben und wird von den Pflegern im Tierheim als ausgeglichen beschrieben. Allerdings hat sie auch eine Eigenheit. Wenn Lola unsicher ist, leistet sie "passiven Widerstand", wie ihre Pfleger berichten! Dann setzt sie sich einfach hin und geht nicht mehr weiter. Bei richtiger Führung gibt sie das Verhalten aber schnell auf. "In manchen Situationen braucht sie etwas Motivation, in anderen klare und ruhige Überzeugung."

Lola braucht deshalb Menschen, die ihr mit Geduld begegnen und ihr zeigen, wie man das Leben unbeschwert genießt. Aufgrund einer Schilddrüsenunterfunktion benötigt sie regelmäßig Medikamente.

Die Pfleger im Hundehaus 2 beraten Dich hierzu gerne ausführlich. Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 089/921000200 und lerne Lola kennen.