Hoffnung auf Happy End: Wer schenkt Boxer-Hündin Sonja ein Zuhause?

Hamburg - Boxer-Hündin Sonja musste ihr Zuhause verlassen, weil ihre früheren Halter aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht mehr konnten. Für die sensible Vierbeinerin ein echter Einschnitt. Jetzt lebt sie im Hamburger Franziskus-Tierheim.

Boxer-Hündin Sonja befindet sich seit Dezember 2025 im Tierheim und sucht ein neues Zuhause. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Die kastrierte 6-Jährige begrüßt Menschen mit offenen Pfoten: freundlich, fröhlich, anhänglich.

Auch mit anderen Hunden kommt Sonja klar, braucht sie aber nicht unbedingt, um glücklich zu sein.

Und das Leben in der Stadt? Kein Problem. Straßenlärm, Passanten, Fahrradklingeln – Sonja bleibt souverän, cool und unerschütterlich, heißt es auf der Website des Tierheims.

Auch beim Gassigehen zeigt sich die Boxer-Dame meistens von ihrer besten Seite: Sie liebt lange Spaziergänge und läuft brav an der Leine. Allerdings nur, wenn am anderen Ende jemand steht, der ihr klar zeigt, wo es langgeht.