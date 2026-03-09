Hund verliert Lebensfreude: Niemand möchte ihn adoptieren

Fresno (USA) - Traurige Geschichte: Ein Hund aus dem Tierheim blickt verzweifelt aus seiner Zelle und wartet vergeblich auf ein neues Zuhause.

Apollo wartet Tag für Tag hinter Gittern auf jemanden, der sich für ihn interessiert. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/jjack.iie

Bereits mehrere Monate lebt der kleine Apollo im Valley Animal Center, einem Tierheim in Fresno, Kalifornien, und verliert allmählich seine Lebensfreude.

Gegenüber Newsweek erzählte Jackie Gonzales, eine freiwillige Helferin, dass der Rüde gerade mal ein Jahr alt ist. "Monat für Monat sitzt er still da und sieht zu, wie die anderen Hunde weggehen, während er zurückbleibt."

"Apollo ist die Definition eines perfekten Hundes", sagte sie weiter. Apollo könne perfekt an der Leine laufen und schaut seinen Besitzer an, als wäre er seine ganze Welt. Zudem liebe er Menschen.

"In einem Zuhause würde er absolut aufblühen – er braucht nur die Chance, außerhalb eines Zwingers zu zeigen, wer er wirklich ist. Aber je länger er wartet, desto mehr zieht er sich zurück", erklärte Jackie.

Die freiwillige Helferin hielt den herzzerreißenden Hundeblick von Apollo in einem TikTok fest.