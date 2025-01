Hübscher Mischling hat Hass auf Menschen: Was wird nun aus Julius?

Offenbach am Main - Was der Mensch im Stande ist, wehrlosen Tieren anzutun, ist auf unschöne Art und Weise immer wieder erstaunlich. Ein trauriges Beispiel hierfür liefert Mischling Julius, für den das Vorgehen seines Besitzers für schwerwiegende Konsequenzen sorgte.

Die Hoffnung wollen die Tierfreunde aber trotz der Suche nach der "Nadel im Heuhaufen" keinesfalls aufgeben. Was Julius vor allem benötigt, ist Zeit. Denn aktuell lässt er sich nur schwerlich anleinen, setzt mitunter gerne seine Zähne ein und vertraut nur äußerst langsam.

Schnell stellte sich jedoch heraus, dass die Fellnase eine an blanken Hass grenzende Abneigung gegen Menschen entwickelt hatte - angesichts der herben Enttäuschung sicherlich nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz macht dieser Umstand die Vermittlung des Rüden nahezu unmöglich.

An Ostern des kürzlich zu Ende gegangenen Jahres fanden die Mitarbeiter des Tierheims Offenbach plötzlich einen etwa 45 Zentimeter großen, weiß befellten Hund vor ihrer Tür.

Fakt ist: Julius kann lediglich an äußerst hundeerfahrene Menschen abgegeben werden, die keine Erwartungen an ihn stellen und eine Engelsgeduld aufbringen können. Zudem ist eine Vermittlung an Haushalte mit Kindern ausgeschlossen.

Wer sich trotz aller - durchaus gewaltiger - Hürden für Julius interessiert und den Hund gerne kennenlernen möchte, kann sich über die Telefonnummer 069/858179 oder per E-Mail mit dem Offenbacher Tierheim in Verbindung setzen.