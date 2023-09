Hündin Charli ist von Spielsachen besessen: Der Grund dafür ist erstaunlich düster

Ihr Besitzer hat dafür eine einfache Erklärung. "Sie ist einfach so stolz auf all ihre Spielsachen, dass sie sie gerne zur Schau stellt. Sie liebt auch eine gute Verfolgungsjagd, also erwartet sie wahrscheinlich, dass wir ihr hinterherlaufen."

Was beim Anschauen der Videos auffällt: Wenn Hund Charli aktiv ist, dann besonders oft in Kombination mit Spielzeug. Immer wieder läuft der Vierbeiner damit herum und wedelt dabei mit dem Schwanz.

Charli liebt ihre Stofftiere und Spielsachen über alles. © TikTok/charli_puppydog

Gegenüber Newsweek sagte die Expertin, Charli scheine "ruhig" zu laufen und das Stofftier "sanft" zu halten, was darauf schließen lasse, dass sie sich in einem weitgehend glücklichen Zustand befinde.

"Ihr Schwanz wedelt in mittlerer Höhe locker hin und her, was darauf hindeutet, dass sie sich ziemlich ruhig und entspannt fühlt", so Nilson.

Die US-Amerikanerin stellte jedoch auch fest, dass Charlis Ohren nach hinten gelegt waren, was "vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass in ihr ein leichtes Unbehagen oder sogar Angst schlummert".

Damit könnte Nilson Recht haben, denn Charli hatte tatsächlich einen ziemlich traumatischen Start ins Leben.

"Wir haben sie als Welpe bekommen, mussten sie aber gleich in der zweiten Nacht zum Tierarzt bringen, weil sie Parvovirose hatte", erklärte Charlis Besitzer. Die Magen-Darm-Infektion des Hundes war so schlimm, dass er beinahe daran gestorben wäre. Doch Charli überlebte und ist heute eine überaus glückliche und ausgeglichene Hündin.

Ihr häufiger Umgang mit Spielsachen könnte darauf zurückzuführen sein, dass sie - in Erinnerung an jene Nacht, als sie dem Tod knapp von der Schippe sprang - ihre ganz eigene Art der Traumabewältigung gefunden hat.