Hündin findet ewig kein neues Zuhause, weil Halter sie hässlich finden: Dann ändert sich alles

So sah Dutchess vor der OP aus. Vielen Haltern gefiel sie aufgrund ihrer Schwellungen an den Augen nicht. © Screenshot/Facebook/Rescue Dogs Dream, Inc.

Der Vierbeiner verlor ausgerechnet an Weihnachten vergangenen Jahres sein altes Zuhause, da seine Besitzer plötzlich Probleme mit dem Vermieter bekamen. Wie Fox 35 berichtet, landete die Fellnase dann im Orange County Animal Service in Orlando.

Dazu kam, dass Dutchess nicht gesund war. Die Hundedame hatte Zysten unter den Augenlidern, die dringend operiert werden mussten. Weil es aussah, als ob Dutchess' Augen extrem geschwollen waren, kam sie bei potenziellen Haltern gar nicht gut an.

Manche bezeichneten das arme Tier deswegen sogar als hässlich, wie das Tierheim auf Facebook schrieb. Das Tierheim bekam laut eigenen Aussagen permanent Fragen wie "Was ist das?", "Was ist mit ihr los?", "Wie viel kostet mich das, wenn sie so krank ist?".

Weil ein Tierarzt sich um die Schwellungen sorgte, musste die Hündin operiert werden. Am 27. Dezember verkündete die Rettungsstation, dass Dutchess endlich von den leidigen Zysten befreit wurde.

Nach dieser Bekanntgabe konnten sich die Mitarbeiter vor Anfragen kaum retten.