Hündin hatte noch nie ein richtiges Zuhause: Gibt es noch Hoffnung für Rita?

Sie pöbele zum Beispiel an der Leine und neige zu Übersprungshandlungen. Deshalb trage sie beim Gassigehen auch immer einen Maulkorb.

So habe sie ein Problem mit ihren Artgenossen - sowohl bei Hundebegegnungen beim Spaziergehen als auch beim gemeinsamen Wohnen.

Jetzt soll für Rita aber doch noch alles gut werden. Allerdings sollten Interessenten laut der Webseite des Kasseler Tierheims wissen, dass sie mit der großen und kräftigen Hündin eine Herausforderung in mancherlei Hinsicht erwartet.

Bereits seit knapp vier Jahren befindet sie sich jetzt im Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel.

Idealerweise liegt Ritas neues Zuhause in einer ländlichen Gegend mit Garten und nur geringer Hundepopulation. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Alles in allem sollten sich Ritas neue Menschen also erst einmal etwas Zeit lassen, um sich an den Umgang mit ihr zu gewöhnen. Und sie sollten ihr auch körperlich gewachsen sein.

Andererseits benötige natürlich auch die Hündin Zeit, um ihre neuen Halter ausgiebig zu beschnuppern und Vertrauen zu fassen.

Und habe sie ihre Bezugspersonen erst einmal richtig kennengelernt, dann sei Rita eine durch und durch liebenswerte und anhängliche Begleiterin, heißt es weiter auf der Webseite des Tierheims.

Zudem wird empfohlen, mit ihr eher in einer ländlich-ruhigen Gegend zu wohnen, in der idealerweise die Hundepopulation überschaubar ist und Rita auch einen hundesicher eingezäunten Garten zur Verfügung hat.

Wer die Hündin jetzt kennenlernen möchte, kann gerne mit dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" einen Besuchstermin vereinbaren.

Das geht am besten über das Kontaktformular oder über die Telefonnummer 0561/8615680. Besetzt ist das Telefon werktags von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr.