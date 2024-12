Hündin leidet unter stressigem Tierheim-Alltag: Palma sehnt sich nach einer Chance

Köln - Das Tierheim Köln-Dellbrück ist auf der Suche nach einem geeigneten Zuhause für Hündin Palma, die nun schon eine ganze Weile in der Einrichtung lebt. Die richtigen Menschen für die Vierbeinerin zu finden, ist jedoch gar nicht so leicht.

Hündin Palma ist schlau und lernwillig, jedoch keine Kandidatin für Anfänger. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Auf ihrer Website hatten die Kölner Tierretter die Schäferhund-Mischlings-Dame kürzlich ausführlich vorgestellt und dabei detailliert ihren Charakter beschrieben. Palma ist nämlich keine Kandidatin für Anfänger!

Wie ihre Pfleger berichteten, war die Hündin unbekannten Alters vor einiger Zeit als Sicherstellung im Tierasyl gelandet, wo sie seither ziemlich mit dem stressigen Alltag um sie herum zu kämpfen hat. So zählt Palma zu den Tierheim-Bewohnern, die bei Besuchern in ihrem Zwinger herumpöbeln, während es auch manchmal "nicht einfach" sei, mit der bellenden Hündin an der Leine über das Tierheim-Gelände zu gehen.

"Wir glauben, dass ihr Verhalten grundsätzlich aus Unsicherheit kommt, da sie in ihrem bisherigen Leben wahrscheinlich keine klare Führungspersönlichkeit an ihrer Seite hatte", erklärten ihre Pfleger.

Erst, wenn die Schäferhündin spazieren geht, zeigt sie ihre andere Seite. Denn dann kommt Palma zur Ruhe.

"Bei Hundebegegnungen weicht sie aus, statt nach vorne zu gehen. Sie achtet sehr auf die Körpersprache am anderen Ende der Leine und will gefallen", berichtete das Tierheim, das seinen Schützling als schlau, lernwillig und auch sehr motiviert beschrieb - sofern Palma "die nötige Ruhe hat und die Beziehung zum Zweibeiner stimmt".