Hündin Lotta sprang aus dem Fenster, jetzt kämpft sie sich nach langer Leidenszeit zurück ins Leben

Köln - Tierfreunde und Hundefans müssen jetzt ganz stark sein! Das Tierheim aus Bergheim hat am heutigen Dienstag die tragische und schmerzhafte Geschichte von Hündin Lotta aufmerksam gemacht.

Fast schon tiefenentspannt lässt sich Lotta für ihren großen Auftritt bei Instagram fotografieren. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

So richtig nahm das Schicksal im vergangenen Sommer seinen Lauf: Wie von Geisterhand gelenkt sprang die Vierbeinerin damals aus dem Fenster und fiel in der Folge einige Meter tief zu Boden.

Dabei zog sie sich nicht nur zerschmetterte Pfoten zu, sondern brach sich auch zahlreiche Beißerchen in ihrem Maul ab. "Dreimal wurde sie operiert und einige Wochen später noch mitten in der Rehabilitationsphase in eine Pflegestelle nach Bayern gegeben", stellten die Tierretter klar.

Einziges Problem: Ihre Weitergabe war deutlich zu früh! Das bemerkten zum Glück die Mitarbeitenden der Pflegestelle beim Lesen ihres Impfpasses und meldeten sich vor einem Monat in Bergheim.

Ohne mit der Wimper zu zucken, machte man sich kurzerhand auf den Weg in den bayerischen Freistaat und nahm Lotta wieder mit zurück.