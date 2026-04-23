Hündin Milka will wieder glücklich werden nachdem ihr Herrchen ins Pflegeheim musste

Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt Hündin Milka im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf - das soll sich aber möglichst schnell ändern.

Milka wurde am 21. März im Tierheim abgegeben. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, wurde die etwa sechs Jahre alte Milka schweren Herzens am 21. März im Tierheim abgegeben, da ihr Besitzer in ein Pflegeheim gekommen ist.

Ein einschneidender Moment für die sensible Hundedame, die sich plötzlich in einer fremden Umgebung zurechtfinden musste.

Inzwischen hat sich Milka etwas eingelebt und beginnt, Vertrauen zu fassen.

Die Mitarbeiter beschreiben sie als freundliches, ruhiges und leicht zurückhaltendes Hundemädchen, die jedoch die Nähe zum Menschen genießt und Streicheleinheiten liebt.

Zudem geht sie brav an der Leine und möchte einfach dazugehören.