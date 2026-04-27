Schrecklicher Schicksalsschlag nahm Tory alles: Jetzt hofft Hündin auf ein Happy End
Kassel - Das Schicksal hat es wahrlich nicht gut mit Tory gemeint. Das Herrchen der liebenswerten und freundlichen Hündin ist vor wenigen Tagen völlig unerwartet gestorben. Die Ehefrau des Verstorbenen sah keine Möglichkeit, die treue Vierbeinerin zukünftig angemessen zu versorgen - und brachte sie deshalb noch am selben Tag ins Tierheim.
Für die acht Jahre alte Fellnase ist somit von einem Augenblick auf den anderen ihre kleine heile Welt zusammengebrochen. Die Tierfreunde der "Wau-Mau-Insel" in Kassel kannten Tory schon, hatten sie sie vor acht Jahren als Junghund selbst vermittelt.
Das Schlimme ist in den Augen der Tierfreunde: Es ist bereits das zweite Mal, dass die liebe Hündin ihr Zuhause auf diese tragische Weise verloren hat.
Tory ist laut Vorbesitzerin "verspielt, stubenrein und gut leinenführig". Auch agiere sie wachsam und melde deutlich, wenn jemand vorbeikomme.
Maschinen jeglicher Art sollen ihr allerdings nicht geheuer sein, sie soll gar Angst vor ihnen haben.
Im Auto mitzufahren stellt für Tory den Angaben zufolge kein Problem dar. Sie kenne es aber nicht, alleine zu bleiben und soll dann unruhig werden.
Wichtig: Mit Kleinkindern beziehungsweise Kindern generell kann die Hündin rein gar nichts anfangen.
Hündin Tory wartet im Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel auf ihre neue Familie
Während ihren geliebten Spaziergängen müsse man laut dem Tierheim bei Radfahrern, Joggern und Autos darauf gefasst sein, dass sie auf diese zuspringe. An ebenjenem Verhalten sollten ihre künftigen Zweibeiner unbedingt noch arbeiten.
Gesucht wird ein liebevolles Für-immer-Zuhause bei Menschen mit Hundeerfahrung, die eher ruhig sowie reizarm wohnen und welche angesichts der kleinen Baustellen bereit sind, mit ihr zu arbeiten.
Noch einmal sollte Tory ihr Zuhause nicht verlieren müssen. Denn das halte den Tierfreunden zufolge selbst das stärkste Kämpferherz einfach nicht aus.
Wer Tory in Herz und Heim aufnehmen möchte, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680 oder per E-Mail und über das Webformular melden.
Titelfoto: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel