Schrecklicher Schicksalsschlag nahm Tory alles: Jetzt hofft Hündin auf ein Happy End

Kassel - Das Schicksal hat es wahrlich nicht gut mit Tory gemeint. Das Herrchen der liebenswerten und freundlichen Hündin ist vor wenigen Tagen völlig unerwartet gestorben. Die Ehefrau des Verstorbenen sah keine Möglichkeit, die treue Vierbeinerin zukünftig angemessen zu versorgen - und brachte sie deshalb noch am selben Tag ins Tierheim.

Hündin Tory hat von einem Augenblick auf den anderen alles verloren und hofft im Tierheim in Kassel nun auf ihr Happy End. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Für die acht Jahre alte Fellnase ist somit von einem Augenblick auf den anderen ihre kleine heile Welt zusammengebrochen. Die Tierfreunde der "Wau-Mau-Insel" in Kassel kannten Tory schon, hatten sie sie vor acht Jahren als Junghund selbst vermittelt.

Das Schlimme ist in den Augen der Tierfreunde: Es ist bereits das zweite Mal, dass die liebe Hündin ihr Zuhause auf diese tragische Weise verloren hat.

Tory ist laut Vorbesitzerin "verspielt, stubenrein und gut leinenführig". Auch agiere sie wachsam und melde deutlich, wenn jemand vorbeikomme.

Maschinen jeglicher Art sollen ihr allerdings nicht geheuer sein, sie soll gar Angst vor ihnen haben.

Im Auto mitzufahren stellt für Tory den Angaben zufolge kein Problem dar. Sie kenne es aber nicht, alleine zu bleiben und soll dann unruhig werden.

Wichtig: Mit Kleinkindern beziehungsweise Kindern generell kann die Hündin rein gar nichts anfangen.