Hündin Minnie sehnt sich nach Geborgenheit: Wer schenkt ihr Liebe für die letzten Jahre?

Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt die Hündin Minnie im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf, das soll sich aber schleunigst ändern.

Minnie (16) sucht ein ruhiges Zuhause - fernab vom Stress des Tierheimlebens. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein Hoffnung für Tiere berichtet, sehnt sich die 16-jährige Hündin Minnie nach einem ruhigen Zuhause - fernab vom Stress des Tierheimlebens.

Fast ihr ganzes Leben verbrachte sie in der rumänischen Smeura, einem Asyl für Straßenhunde, wo sie zwischen Tausenden anderer Hunde lebte und nur wenig Ruhe und Zuwendung bekam.

Seit Ende Oktober lebt die Fellnase nun im Tierheim Großröhrsdorf. Anfangs zurückhaltend und vorsichtig, entdeckt sie nun nach und nach ihre neue Umgebung und genießt die Freiheit jenseits der Gitterstäbe.