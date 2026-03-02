Zwergpudel entdeckt Rentner auf Gassirunde: Ihr Aufeinandertreffen lässt Herzen schmelzen

Australien - Im Netz ist Zwergpudel Prinnie aus Australien ein echter Star. Doch was ihre Fans besonders begeistert, ist ihre ungewöhnliche Freundschaft mit einem älteren Mann, der in einem Pflegeheim lebt.

Zwergpudel Prinnie und John sind unzertrennlich. © Bildmontage:Screenshot/Instagram/prinniethepoodle

Auf ihrem eigenen Instagram-Account können Prinnies Fans sie bei ihren alltäglichen Abenteuern begleiten. Doch besonders scharf sind ihre Follower auf Videos, in denen die besondere Verbindung zu dem Senior John zu sehen ist.

Immer wieder gehen die Clips im Netz viral, so auch ein Video von Mitte Februar, das die besondere Chemie zwischen dem Zwergpudel und ihrem Nachbarn festhält.

Ihre Besitzerin Madi ist mit Prinnie auf einer Gassirunde durch die Nachbarschaft unterwegs, als die Hündin auf einen Fußgänger wenige Meter vor ihr aufmerksam wird. Als der Zwergpudel erkennt, wer da vor ihr läuft, gibt es kein Halten mehr.

Prinnie springt auf und ab und wedelt begeistert mit dem Schwanz, ehe sie zu einem schnellen Spurt in Richtung ihres Freundes John ansetzt. Ebenso begeistert reagiert der ältere Mann auf den Anblick der kleinen Hündin.