Hündin schützt ausgesetzte Welpen: Dann erfahren Tierretter die Wahrheit über sie

Lancaster (USA) - Schutzlos ausgesetzt und zum Sterben verurteilt: Was Tierretter auf einem Feld in Kalifornien vorfanden, konnten sie kaum glauben. Vor allem das Verhalten der Hundemama berührte sie sehr.

Tia kümmerte sich liebevoll um den Nachwuchs, als sie zusammen mit den Welpen gefunden wurde. © Instagram/lancasteranimalslaco

Als das Rettungsteam am Fundort eintraf, fanden sie nicht nur sechs tapsige Welpen, sondern auch Hündin Tia, die sich schützend um die Kleinen gelegt hatte.

Besonders rührend: Tia ist augenscheinlich nicht die echte Mutter der Welpen - trotzdem hatte die Hündin beschlossen, für die kleinen Vierbeiner zu kämpfen.

In einem viralen Video, das das Lancaster Animal Care Center auf Instagram veröffentlichte, ist die bewegende Szene zu sehen.

Die Welpen kuscheln sich eng an Tia, die ihre Babys liebevoll bewacht. "Sie hat sich um sie gekümmert und war dabei sehr lieb und fürsorglich", erzählte eine freiwillige Helferin gegenüber Newsweek.

Tias Verhalten ist ein gutes Beispiel für sogenanntes Alloparenting - wenn Tiere sich also um fremden Nachwuchs kümmern. Laut Einschätzung von Wissenschaftlern zeigt mehr als die Hälfte aller Hündinnen solche selbstlosen Muttergefühle.