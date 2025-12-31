Straßenhund will Kuscheltier aus Geschäft klauen: Was Passanten dann entscheiden, rührt zu Tränen

Mérida (Mexiko) - Mitten im Weihnachtstrubel spielte sich in einem Einkaufszentrum in Mexiko zwischen den hektisch umhereilenden Kunden eine herzzerreißende Szene ab: Ein Straßenhund hatte sich in einem Spielzeugladen in ein Kuscheltier verliebt und hatte es an sich gerissen - ganz zum Ärger der Verkäufer. Doch der Vierbeiner sollte ein kleines Weihnachtswunder erleben, das später von einer noch schöneren Wendung getoppt wurde.

Ein Straßenhund hatte sich in einem mexikanischen Einkaufszentrum in ein Kuscheltier verliebt. © Collage: Screenshots/TikTok/@gustavobaltazartrejo

Kundin Ale Rivero war wenige Tage vor den Feiertagen im Einkaufszentrum "Plaza Las Américas" im mexikanischen Mérida unterwegs gewesen, als sie auf einen Streuner aufmerksam wurde, der sich ins Gebäude geschlichen hatte.

Bei einem Laden für Spielzeuge schnappte sich der Hund dann ein Stofftier und versuchte damit zu flüchten. "Aber die Angestellten versuchten, es ihm wieder abzunehmen. Er ließ es jedoch nicht mehr los", erinnert sich Ale gegenüber the Dodo.

Der Vorfall lockte schnell Dutzende Schaulustige an, die beobachteten, wie die Mitarbeiterin vergeblich versuchte, dem Streuner das Kuscheltier zu entreißen.

Schließlich geschah etwas ganz Zauberhaftes: Ein paar der Augenzeugen taten sich zusammen und jeder gab etwas Geld, um dem Tier das Spielzeug zu kaufen.