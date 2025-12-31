Straßenhund will Kuscheltier aus Geschäft klauen: Was Passanten dann entscheiden, rührt zu Tränen
Mérida (Mexiko) - Mitten im Weihnachtstrubel spielte sich in einem Einkaufszentrum in Mexiko zwischen den hektisch umhereilenden Kunden eine herzzerreißende Szene ab: Ein Straßenhund hatte sich in einem Spielzeugladen in ein Kuscheltier verliebt und hatte es an sich gerissen - ganz zum Ärger der Verkäufer. Doch der Vierbeiner sollte ein kleines Weihnachtswunder erleben, das später von einer noch schöneren Wendung getoppt wurde.
Kundin Ale Rivero war wenige Tage vor den Feiertagen im Einkaufszentrum "Plaza Las Américas" im mexikanischen Mérida unterwegs gewesen, als sie auf einen Streuner aufmerksam wurde, der sich ins Gebäude geschlichen hatte.
Bei einem Laden für Spielzeuge schnappte sich der Hund dann ein Stofftier und versuchte damit zu flüchten. "Aber die Angestellten versuchten, es ihm wieder abzunehmen. Er ließ es jedoch nicht mehr los", erinnert sich Ale gegenüber the Dodo.
Der Vorfall lockte schnell Dutzende Schaulustige an, die beobachteten, wie die Mitarbeiterin vergeblich versuchte, dem Streuner das Kuscheltier zu entreißen.
Schließlich geschah etwas ganz Zauberhaftes: Ein paar der Augenzeugen taten sich zusammen und jeder gab etwas Geld, um dem Tier das Spielzeug zu kaufen.
Augenzeugen erfüllen Straßenhund einen Herzenswunsch
In einem Video auf TikTok sieht man, wie die Fremden die Geldscheine sammeln und dem Hund damit seinen großen Wunsch ermöglichen. Überglücklich springt der Streuner anschließend mit dem geliebten Stofftier durch das Einkaufszentrum.
"Es war so süß, ihn so glücklich zu sehen", so die Mexikanerin. Doch auch die umherstehenden Kunden konnten ein Lächeln nicht unterdrücken.
Als die Aufnahmen des Hundes im Internet viral gingen, dauerte es nicht lange, bis sich ein Mann ein Herz fasste und das Einkaufszentrum aufsuchte.
Sein Plan: Er wollte den Vierbeiner von der Straße holen.
Der Mexikaner namens Allan adoptierte den Hund und bot ihm endlich ein liebevolles Zuhause - ein größeres Geschenk als alle Spielzeuge der Welt zusammen ...
Titelfoto: Screenshot/TikTok/@gustavobaltazartrejo