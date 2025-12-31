Immer wieder weitergereicht: Gibt es für Bulldogge Bailey endlich ein Happy End?
Mainz - Sie ist total liebenswert, sucht Nähe, Wärme und Menschen, die ihr treu bleiben. Die junge Old-English-Bulldog-Hündin Bailey aus dem Mainzer Tierheim ist erst zwei Jahre alt und hat doch schon mehr erlebt, als ein Hund erleben sollte.
Denn Baileys bisheriger Weg war steinig. Die freundliche Hündin ist herumgereicht worden wie ein Wanderpokal, wurde immer wieder aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen und musste sich mit einem neuen Zuhause abfinden.
Ein Schicksal, das Spuren hinterlassen hat. Besonders fremden Männern begegnet sie deshalb anfangs manchmal mit Skepsis.
Doch wer ihr Zeit schenkt, Geduld zeigt und ihr Sicherheit gibt, erlebt schnell, wie Bailey auftaut.
Dann wird aus der vorsichtigen Beobachterin eine verschmuste kleine Dampfwalze, die sich eng an ihre Menschen schmiegt und am liebsten überall dabei wäre.
Mit Kindern zeigt sich Bailey von ihrer sanften Seite: herzlich, offen und liebevoll. Sie ist stubenrein, fährt entspannt im Auto mit und genießt gemeinsame Ausflüge. Alleinbleiben fällt ihr derzeit noch schwer, zu groß ist ihr Wunsch, endlich dazuzugehören und nicht wieder zurückgelassen zu werden.
Bailey kann eine tolle Alltagsbegleiterin sein und benötigt liebevolle Konsequenz
Gegenüber ihren Artgenossen entscheidet bei Bailey die jeweilige Sympathie. Mit Hündinnen kommt sie in den eigenen vier Wänden nicht zurecht, ein ruhiger, souveräner Rüde wäre jedoch durchaus möglich.
Draußen ist die Vierbeinerin teilweise noch schnell überfordert, Begegnungen an der Leine kommentiert sie gelegentlich lautstark. Hier braucht sie Menschen, die ihr Sicherheit geben und bereit sind, mit ihr zu arbeiten.
Bailey muss zwar noch viel lernen, bringt aber enormes Potenzial mit. Hundeerfahrung oder die Bereitschaft, mit professioneller Unterstützung zu arbeiten, wären ideal.
Typisch Bulldogge bringt die Fellnase eine ordentliche Portion Dickkopf mit, bleibt dabei aber charmant, selbstbewusst und absolut liebenswert. Zudem ist sie wachsam, loyal und bindet sich eng an ihre Bezugspersonen.
Bailey sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause
Wer bereit ist, sich auf diese besondere Hündin einzulassen, wird rasch merken: Hinter diesem Wirbelwind steckt ein Herz, das nur darauf wartet, endlich ankommen zu dürfen.
Falls Ihr Bailey die Chance auf ein stabiles Zuhause geben möchtet, freut sich das Mainzer Tierheim darauf, Euch kennenzulernen. Möglich ist dies per über das Kontaktformular des Mainzer Tierheims.
Titelfoto: Tierheim Mainz