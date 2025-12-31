Immer wieder weitergereicht: Gibt es für Bulldogge Bailey endlich ein Happy End?

Mainz - Sie ist total liebenswert, sucht Nähe, Wärme und Menschen, die ihr treu bleiben. Die junge Old-English-Bulldog-Hündin Bailey aus dem Mainzer Tierheim ist erst zwei Jahre alt und hat doch schon mehr erlebt, als ein Hund erleben sollte.

Old-English-Bulldog-Hündin Bailey ist im September 2023 geboren und damit gerade einmal zwei Jahre alt. © Tierheim Mainz

Denn Baileys bisheriger Weg war steinig. Die freundliche Hündin ist herumgereicht worden wie ein Wanderpokal, wurde immer wieder aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen und musste sich mit einem neuen Zuhause abfinden.

Ein Schicksal, das Spuren hinterlassen hat. Besonders fremden Männern begegnet sie deshalb anfangs manchmal mit Skepsis.

Doch wer ihr Zeit schenkt, Geduld zeigt und ihr Sicherheit gibt, erlebt schnell, wie Bailey auftaut.

Dann wird aus der vorsichtigen Beobachterin eine verschmuste kleine Dampfwalze, die sich eng an ihre Menschen schmiegt und am liebsten überall dabei wäre.

Mit Kindern zeigt sich Bailey von ihrer sanften Seite: herzlich, offen und liebevoll. Sie ist stubenrein, fährt entspannt im Auto mit und genießt gemeinsame Ausflüge. Alleinbleiben fällt ihr derzeit noch schwer, zu groß ist ihr Wunsch, endlich dazuzugehören und nicht wieder zurückgelassen zu werden.