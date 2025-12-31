Wenn Golden Retriever die Kinder weckt, klingt das nach friedlichem Dinosaurier

Nauti, der Golden Retriever, weckt die Kinder schwanzwedelnd und mit einem niedlichen Geräusch, das an einen friedfertigen Dinosaurier erinnert.

Von Martin Gaitzsch

Großbritannien - Wer will schon von schrillen Wecktönen oder unsanftem Schnarchen aus dem Schlaf gerissen werden? Bei der Familie von Nauti, dem weißen Golden Retriever, übernimmt der Vierbeiner selbst die Aufgabe des Familien-Weckers. Die Art und Weise ist niedlich, auch wenn das Geräusch an einen Dinosaurier erinnert.

Ab ins Schlafzimmer, aufs Bett und dann wird es Zeit für "Awoou", Nautis Wecksound.
Ab ins Schlafzimmer, aufs Bett und dann wird es Zeit für "Awoou", Nautis Wecksound.  © Bildmontage: TikTok Screenshot Nauti.Doggo

Wie das abläuft, sieht man in einem Video auf dem Kanal von "Nauti.Doggo", der auf einer Kuscheldecke liegt und zunächst sein Frauchen mit einem nach innen gerichteten Brüllen begrüßt.

Der tierische Laut klingt, als würde Nauti "Awoou" sagen wollen, aber nicht wie bei einem gefräßigen T-Rex, sondern mehr wie bei einem friedfertigen Stegosaurus.

Die Dame im Haus fordert die Fellnase nun auf, die noch schlafenden "Babys" aufzuwecken. Bei den Babys handelt es sich um einen Jungen und ein Mädchen, beide nicht im Säuglings-, sondern im Kleinkindalter, die noch friedlich schlafen.

Hund büxt aus und fährt 70 Kilometer allein mit dem Zug
Hunde Hund büxt aus und fährt 70 Kilometer allein mit dem Zug

Erneut wird es Zeit für eine "Awoou"-Runde, also schleicht sich der Hund schwanzwedelnd ins Schlafzimmer der Kids, nimmt auf dem Bett Platz und mimt den tierischen Wecker.

Nach getaner Weckarbeit kuschelt der Hund mit der Bettdecke.
Nach getaner Weckarbeit kuschelt der Hund mit der Bettdecke.  © TikTok Screenshot Nauti.Doggo

Hund Nauti wird zum Wecker, danach ist Kuscheln angesagt

Während die verschlafenen Kinder mit halb geöffneten Augen begreifen, dass es Zeit zum Aufstehen ist, kuschelt sich Nauti zwischen die Kinder und macht mit einem weiteren niedlichen Knurrgeräusch klar, dass er den Weck-Modus überaus ernst nimmt.

Den TikTok-Usern gefällt der niedliche Clip ebenfalls. Sie hinterließen Hunderte Kommentare unter dem Hunde-Video, das Filmchen wurde mehr als 210.000-mal gelikt.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok Screenshot Nauti.Doggo

Mehr zum Thema Hunde: