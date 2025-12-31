Wenn Golden Retriever die Kinder weckt, klingt das nach friedlichem Dinosaurier

Großbritannien - Wer will schon von schrillen Wecktönen oder unsanftem Schnarchen aus dem Schlaf gerissen werden? Bei der Familie von Nauti, dem weißen Golden Retriever, übernimmt der Vierbeiner selbst die Aufgabe des Familien-Weckers. Die Art und Weise ist niedlich, auch wenn das Geräusch an einen Dinosaurier erinnert.

Ab ins Schlafzimmer, aufs Bett und dann wird es Zeit für "Awoou", Nautis Wecksound. © Bildmontage: TikTok Screenshot Nauti.Doggo

Wie das abläuft, sieht man in einem Video auf dem Kanal von "Nauti.Doggo", der auf einer Kuscheldecke liegt und zunächst sein Frauchen mit einem nach innen gerichteten Brüllen begrüßt.

Der tierische Laut klingt, als würde Nauti "Awoou" sagen wollen, aber nicht wie bei einem gefräßigen T-Rex, sondern mehr wie bei einem friedfertigen Stegosaurus.

Die Dame im Haus fordert die Fellnase nun auf, die noch schlafenden "Babys" aufzuwecken. Bei den Babys handelt es sich um einen Jungen und ein Mädchen, beide nicht im Säuglings-, sondern im Kleinkindalter, die noch friedlich schlafen.

Erneut wird es Zeit für eine "Awoou"-Runde, also schleicht sich der Hund schwanzwedelnd ins Schlafzimmer der Kids, nimmt auf dem Bett Platz und mimt den tierischen Wecker.