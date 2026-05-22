Hündin trifft Bruder nach langer Zeit wieder: Reaktion lässt Herrchen nicht schlecht gucken
Fort Lauderdale (Florida, USA) - Er hatte keine Ahnung, wo die anderen waren. Als Zack Goldwasser (32) aus Fort Lauderdale, Florida, seine neue Hündin Aspen aus einem Tierheim in Margate holte, erfuhr er, dass sie zusammen mit drei Geschwistern und ihrer Mutter in einem Garten ausgesetzt worden war. Allerdings lernte Goldwasser die anderen Hunde nicht kennen. Dabei hätte er seiner neuen Fellnase so gerne ein Wiedersehen mit ihnen ermöglicht. Viele Monate später sollte er nicht schlecht gucken.
Durch einen reinen Zufall tauchte einer von Aspens Brüdern wieder auf. Um das überhaupt zu erkennen, war ein gewisses Gespür notwendig gewesen.
"Eine Freundin von mir war in einem Hundepark in Boca, und ihr Hund spielte dort mit einem anderen Vierbeiner", erzählte Goldwasser jetzt in einem Interview mit Newsweek.
"Sie unterhielt sich mit dem Besitzer des Hundes und bemerkte allmählich gewisse Gemeinsamkeiten zwischen Aspen und dem anderen Hund. Beide waren gleich alt, stammten aus demselben Tierheim und sahen sich ähnlich."
Seine Freundin habe gewusst, dass der gesamte Wurf nach alkoholischen Getränken benannt worden war. "Als der Besitzer also erwähnte, dass sein Hund im Tierheim den Namen Tequila getragen hatte, war ihr sofort klar: Das musste Aspens Bruder sein", erklärte der 32-Jährige.
Zum Glück tauschte seine Freundin Kontaktdaten mit dem Besitzer aus, sodass sich die Hunde nach vielen Monaten endlich wiedersehen konnten.
Virales TikTok-Video zeigt rührenden Moment
Als es endlich so weit war, guckte Goldwasser nicht schlecht. Die beiden Hunde-Geschwister fielen regelrecht übereinander her, erkannten einander sofort.
"Die Hunde genossen es sichtlich, beieinander zu sein. Sie spielten viel intensiver miteinander als mit den anderen Hunden und kehrten immer wieder zueinander zurück. Sie spürten sofort eine tiefe Verbindung und Vertrautheit miteinander", schwärmte das Herrchen gegenüber dem US-Magazin.
In einem viralen Video vom vergangenen Monat ist das Wiedersehen auf TikTok abrufbar. Darin tollen die beiden Fellnasen wild herum. Der Rüde deutet zum Spaß mehrfach an, zuzubeißen - was er aber nie wirklich tut. Bei diesem einen Treffen sollte es unterdessen nicht bleiben.
Goldwasser und der andere Besitzer sind sich nämlich schon weitere Male mit ihren Fellfreunden begegnet. Solange sie es hinbekommen, wollen sie den Hunde-Geschwistern diese Besuche ermöglichen - am besten noch viele Jahre lang.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/zackgoldwasser3