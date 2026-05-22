Hündin trifft Bruder nach langer Zeit wieder: Reaktion lässt Herrchen nicht schlecht gucken

Fort Lauderdale (Florida, USA) - Er hatte keine Ahnung, wo die anderen waren. Als Zack Goldwasser (32) aus Fort Lauderdale, Florida, seine neue Hündin Aspen aus einem Tierheim in Margate holte, erfuhr er, dass sie zusammen mit drei Geschwistern und ihrer Mutter in einem Garten ausgesetzt worden war. Allerdings lernte Goldwasser die anderen Hunde nicht kennen. Dabei hätte er seiner neuen Fellnase so gerne ein Wiedersehen mit ihnen ermöglicht. Viele Monate später sollte er nicht schlecht gucken.

Aspen durfte kürzlich nach langer Zeit ihren Bruder wiedersehen. © TikTok/Screenshot/zackgoldwasser3

Durch einen reinen Zufall tauchte einer von Aspens Brüdern wieder auf. Um das überhaupt zu erkennen, war ein gewisses Gespür notwendig gewesen.

"Eine Freundin von mir war in einem Hundepark in Boca, und ihr Hund spielte dort mit einem anderen Vierbeiner", erzählte Goldwasser jetzt in einem Interview mit Newsweek.

"Sie unterhielt sich mit dem Besitzer des Hundes und bemerkte allmählich gewisse Gemeinsamkeiten zwischen Aspen und dem anderen Hund. Beide waren gleich alt, stammten aus demselben Tierheim und sahen sich ähnlich."

Seine Freundin habe gewusst, dass der gesamte Wurf nach alkoholischen Getränken benannt worden war. "Als der Besitzer also erwähnte, dass sein Hund im Tierheim den Namen Tequila getragen hatte, war ihr sofort klar: Das musste Aspens Bruder sein", erklärte der 32-Jährige.

Zum Glück tauschte seine Freundin Kontaktdaten mit dem Besitzer aus, sodass sich die Hunde nach vielen Monaten endlich wiedersehen konnten.