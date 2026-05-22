Nach drei Wochen musste er wieder ins Tierheim: Pablo hofft auf eine zweite Chance

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

American-Staffordshire-American-Pitbull-Mischling Pablo sitzt seit mehr als zwei Jahren im Tierheim. Eine erste Vermittlung war nicht erfolgreich.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Mehr als zwei Jahre - so lange sitzt American-Staffordshire-American-Pitbull-Mischling Pablo schon in Hamburg im Tierheim. Die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause hat der Vierbeiner aber noch nicht aufgegeben.

American-Staffordshire-American-Pitbull-Mischling Pablo hofft auf eine zweite Chance.
American-Staffordshire-American-Pitbull-Mischling Pablo hofft auf eine zweite Chance.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der fünf Jahre alte Rüde war am 23. März 2024 als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße gekommen, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Nach einem bestandenen Wesenstest wurde er vermittelt - jedoch nur für kurze Zeit.

Nach nur drei Wochen musste der Kraftprotz wieder zurück ins Tierheim, da er sozialmotivierte Aggression gegen seinen Halter und die Hündin der Freundin gezeigt hatte. Von dieser Art Aggression spricht man, wenn sich ein Hund einen Menschen als "seinen" Menschen aussucht und diesen vor allen anderen abschirmt.

Zunächst hatte Pablo die Hündin der Freundin in deren Beisein angegriffen, kurz darauf ging er auf den Halter im Beisein der Freundin los. Die Vorfälle passierten allesamt in der Wohnung, in einem ihm vertrauten Rahmen.

Hündin Tomka hat viel erlebt: Wer schenkt ihr endlich Liebe?
Hunde Hündin Tomka hat viel erlebt: Wer schenkt ihr endlich Liebe?

Außerhalb der Wohnung zeigte sich der Mischling generell kooperativ und freundlich. Bei fremden Menschen neigte er allerdings zu Unsicherheit und in engen Situation auch zum Schnappen.

Hamburger Tierschutzverein stellt Pablo in Instagram-Video vor

Mischling Pablo braucht intensives Training, aber auch Kuscheleinheiten

Der Vierbeiner braucht intensives Training, gleichzeitig aber auch ausgiebige Kuscheleinheiten.
Der Vierbeiner braucht intensives Training, gleichzeitig aber auch ausgiebige Kuscheleinheiten.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Interessenten sollten sich im Klaren darüber sein, dass es eines klaren Auftretens dem Hund gegenüber sowie eines intensiven Trainings bedarf, damit der Alltag für alle entspannt bleibt. Ein Maulkorb sollte zwingend genutzt werden.

Gleichzeitig liebt Pablo ausgiebige Kuscheleinheiten mit seinen Bezugsmenschen. Er macht gerne größere Ausflüge und ist sowohl unterwegs als auch in einer Gruppe mit mehreren Hunden freundlich und spielbegeistert.

Bis der Vierbeiner sein zukünftiges Zuhause findet, freut er sich laut seinen Pflegern auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei seiner Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.

Als Hundebaby von Kindern gequält: Findet kleiner Malteser jetzt sein Glück?
Hunde Als Hundebaby von Kindern gequält: Findet kleiner Malteser jetzt sein Glück?

Ihr wollt Pablo eine Chance geben? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.

Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Mehr zum Thema Hunde: