Nach drei Wochen musste er wieder ins Tierheim: Pablo hofft auf eine zweite Chance
Hamburg - Mehr als zwei Jahre - so lange sitzt American-Staffordshire-American-Pitbull-Mischling Pablo schon in Hamburg im Tierheim. Die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause hat der Vierbeiner aber noch nicht aufgegeben.
Der fünf Jahre alte Rüde war am 23. März 2024 als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße gekommen, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Nach einem bestandenen Wesenstest wurde er vermittelt - jedoch nur für kurze Zeit.
Nach nur drei Wochen musste der Kraftprotz wieder zurück ins Tierheim, da er sozialmotivierte Aggression gegen seinen Halter und die Hündin der Freundin gezeigt hatte. Von dieser Art Aggression spricht man, wenn sich ein Hund einen Menschen als "seinen" Menschen aussucht und diesen vor allen anderen abschirmt.
Zunächst hatte Pablo die Hündin der Freundin in deren Beisein angegriffen, kurz darauf ging er auf den Halter im Beisein der Freundin los. Die Vorfälle passierten allesamt in der Wohnung, in einem ihm vertrauten Rahmen.
Außerhalb der Wohnung zeigte sich der Mischling generell kooperativ und freundlich. Bei fremden Menschen neigte er allerdings zu Unsicherheit und in engen Situation auch zum Schnappen.
Hamburger Tierschutzverein stellt Pablo in Instagram-Video vor
Mischling Pablo braucht intensives Training, aber auch Kuscheleinheiten
Interessenten sollten sich im Klaren darüber sein, dass es eines klaren Auftretens dem Hund gegenüber sowie eines intensiven Trainings bedarf, damit der Alltag für alle entspannt bleibt. Ein Maulkorb sollte zwingend genutzt werden.
Gleichzeitig liebt Pablo ausgiebige Kuscheleinheiten mit seinen Bezugsmenschen. Er macht gerne größere Ausflüge und ist sowohl unterwegs als auch in einer Gruppe mit mehreren Hunden freundlich und spielbegeistert.
Bis der Vierbeiner sein zukünftiges Zuhause findet, freut er sich laut seinen Pflegern auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei seiner Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Ihr wollt Pablo eine Chance geben? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.