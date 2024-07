Hündin verliert nach Todesfall ihr Zuhause: Verschmuste Dogge sucht liebevolle Besitzer

Troisdorf - Zurzeit lebt Hündin Sarah noch im Tierheim Troisdorf, doch das soll sich nun schleunigst ändern. Die stattliche Hundedame war nach einem Schicksalsschlag in der Obhut der Tierretter gelandet. Nun bekommt Sarah hoffentlich eine zweite Chance.

So hatte Sarah aufgrund eines Todesfalls ihr Zuhause verloren und hofft seither darauf, bald eine neue Bleibe zu finden.

"Doggentypisch ist sie sich ihrer Größe nicht immer bewusst", schilderten die Pfleger gegenüber den mehr als 23.000 Tierheim-Followern und erklärten auch, warum die Hündin in der Einrichtung gelandet war.

Ein Schoßhündchen ist die sechsjährige Deutsche Dogge nicht gerade - das scheint sie manchmal aber glatt zu vergessen, wie die Troisdorfer Tierretter kürzlich in einem neuen Instagram-Beitrag berichtet hatten, in dem sie ihren Schützling ausführlich vorstellten.

Zu einem Leckerli sagt Doggendame Sarah nicht Nein. © Bildmontage: Instagram/tierheim__troisdorf

"Sarah ist sehr verschmust und möchte am liebsten immer bei ihren Menschen sein", beschrieben die Tierretter den Charakter der Hündin. Dabei kann die Doggendame allerdings auch "sehr distanzlos werden", knabbere manchmal an den Händen oder versuche, an Menschen hochzuspringen.

"Mit konsequenter Führung" akzeptiert die Hündin jedoch Grenzen und hört dementsprechend schnell auf, wie das Tierheim weiter erklärte.

Die stattliche Fellnase sucht ein ebenerdiges Zuhause mit Garten bei Menschen, die ihr körperlich gewachsen sind und sie in "liebevoller" Strenge durchs Leben begleiten. "Wenn sich Kinder im Haushalt befinden, sollten diese schon standfest sein", informierten die Tierretter potenzielle Interessenten außerdem vorab.

Wer die schöne Hündin kennenlernen möchte, kann per E-Mail an vermittlung@tierheim-troisdorf.de über die Website des Tierheims Kontakt zu den Mitarbeitern aufnehmen.