Hündin von Tierheim verängstigt: Ihr Verhalten nach der schweren Zeit, geht ans Herz

Houston (Texas/USA) - Eine Hündin verbrachte viele verängstigte Tage im Tierheim, bis sie ihr liebevolles Zuhause fand.

Madison kümmerte sich liebevoll um die Hündin Concha. © Bildmontage: Screenshot/Tiktok/madisontotherescue

Madison, eine gebürtige Kanadierin, die vor knapp zehn Jahren nach Houston zog, kümmert sich liebend gerne um Hunde.

Anfangs engagierte sie sich nur nebenbei im Tierheim "Harris County Pets", doch nun vermittelt sie regelmäßig Hunde, um ihnen ein schönes Leben zu ermöglichen.

So auch einen besonderen Hund, wie sie Newsweek mitteilte: "Concha wurde als Streunerin auf den Straßen von Houston gefunden und von einem Mitarbeiter des Tierheims aufgegriffen."

Knapp 60 Tage war der Vierbeiner an jenem Ort, wo bis zu 350 Hunde gleichzeitig Platz finden. Man hört oft lautes Gebelle und ständig laufen fremde Menschen an den Tieren vorbei – genau das verängstigte Concha sehr.

Das erkannte Madison sofort, sie wusste, dass sie dringend etwas unternehmen musste.

Eines Tages nahm die Helferin die sensible Hündin mit in ihren Garten. "Sie war so ein liebes Mädchen", erzählte die Kanadierin.