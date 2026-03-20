Hündin von Tierheim verängstigt: Ihr Verhalten nach der schweren Zeit, geht ans Herz
Houston (Texas/USA) - Eine Hündin verbrachte viele verängstigte Tage im Tierheim, bis sie ihr liebevolles Zuhause fand.
Madison, eine gebürtige Kanadierin, die vor knapp zehn Jahren nach Houston zog, kümmert sich liebend gerne um Hunde.
Anfangs engagierte sie sich nur nebenbei im Tierheim "Harris County Pets", doch nun vermittelt sie regelmäßig Hunde, um ihnen ein schönes Leben zu ermöglichen.
So auch einen besonderen Hund, wie sie Newsweek mitteilte: "Concha wurde als Streunerin auf den Straßen von Houston gefunden und von einem Mitarbeiter des Tierheims aufgegriffen."
Knapp 60 Tage war der Vierbeiner an jenem Ort, wo bis zu 350 Hunde gleichzeitig Platz finden. Man hört oft lautes Gebelle und ständig laufen fremde Menschen an den Tieren vorbei – genau das verängstigte Concha sehr.
Das erkannte Madison sofort, sie wusste, dass sie dringend etwas unternehmen musste.
Eines Tages nahm die Helferin die sensible Hündin mit in ihren Garten. "Sie war so ein liebes Mädchen", erzählte die Kanadierin.
Endlich fand man ein Zuhause für immer
"So ruhig und sanft, und doch total verängstigt. Man konnte es ihr ansehen", schilderte Madison Conchas Verhalten weiter. Sobald sie aber den Tennisball sah, wurde sie sofort zum Kind und spielte wie verrückt.
Der Hündin musste schnellstmöglich geholfen werden, also fand Madison eine Pflegefamilie, die den Vierbeiner so lange aufnimmt, bis sie ein langfristiges Zuhause gefunden hat.
"Als wir dort ankamen, wo sie untergebracht werden sollte, setzte ich mich auf die Couch, und sie sprang hoch, legte sich neben mich und schmiegte ihren Kopf an mein Bein, die Pfote über dem Gesicht", erzählte Madison.
"Sie war völlig erschöpft und brauchte dringend Ruhe. Es war das erste Mal seit Monaten, dass sie sich sicher fühlte", hieß es weiter. Die süße Reaktion hielt die Helferin in einem TikTok-Video fest.
Schon zwei Wochen später nahm ein Paar aus Iowa den langen Weg auf sich, um Concha abzuholen und sie liebevoll aufzunehmen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Tiktok/madisontotherescue