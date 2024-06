Hündin wird aus Welpenfarm gerettet: Wie sehr sie sich dann verändert, berührt Millionen

USA - Daisy Beans vorheriges Leben war von Leid geprägt. Ihre einzige Aufgabe war es, so viele Welpen wie möglich zu produzieren. Wie es der Goldendoodle-Hündin damit ging, war ihrem Halter völlig egal. Doch das Leben des Vierbeiners sollte eine glückliche Wendung nehmen.

Daisy Bean war von ihrer Vergangenheit auf der Welpenfarm gezeichnet. © Collage: Screenshot/TikTok/@amira.nathaly

Amira, die auf TikTok unter dem Usernamen "amira.nathaly" aktiv ist, teilte auf ihrer Seite ein Video über ihre Hündin "Daisy Bean". Es zeigt die heftige Verwandlung, welche das Tier dank ihrer Liebe und Fürsorge durchmachen durfte.

Als der Goldendoodle von Amira aus den USA adoptiert wurde, stand es alles andere als gut um das Tier. Im Clip sieht man Daisy Bean fast ohne Fell und unterernährt. "Sie konnte nur im Stehen schlafen", erinnert sich Amira. Ein trauriges Verhalten, was viele Vierbeiner, die einst in einer sogenannten Welpenfabrik lebten, zeigen. "Sie wusste nicht, was Gras ist."

"Sie fühlte sich nicht sicher und wusste nicht, wie man ein Hund ist", erklärt Daisys neue Besitzerin weiter. Keine Wunder! Schließlich durfte die etwa zweieinhalb Jahre alte Hündin nie so leben, wie man es sich für ein Tier wünscht.

Stattdessen war sie einfach nur eine Geburtsmaschine, die auf möglichst viel "Ertrag" gedrängt wurde.