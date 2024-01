Hündin wird von Auto angefahren: Was ihr bester Freund dann tut, geht so nahe

Der kleine Hund dachte nicht einmal daran, seine verletzte Freundin allein zurückzulassen. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

In einem Beitrag auf Facebook teilte die US-amerikanische Tierschützerin Suzette Hall kürzlich eine besonders herzerwärmende Geschichte.

"Ich werde an Deiner Seite sein und Dich beschützen", leitete sie den Post ein und erklärte dann, was passiert war.

"Diese beiden Babys saßen an einer Auffahrt an der Autobahn. Das weiße Baby war von einem Auto angefahren worden." Dazu teilte sie Videos und Bilder von zwei Hunden, die sich gemeinsam am Straßenrand zusammengekauert haben.

Doch anstatt vor der stark befahrenen Straße zu flüchten, blieb "ihr loyaler Freund an ihrer Seite", so Hall noch immer ganz gerührt.

Da die Vierbeiner kurz vor Silvester entdeckt worden waren, stand für die Tierliebhaberin sofort fest, dass sie die beiden von der Straße retten musste. "Wir konnten das Jahr einfach nicht mit dem Wissen ausklingen lassen, dass diese Babys hier waren", erklärte sie und fügte hinzu: "Wir wussten, dass es bald Feuerwerk geben würde."

Hall und ihr Team machten sich also auf den Weg, um die beiden Fellnasen aus der "beängstigenden und unsicheren Gegend" zu holen. "Das weiße Baby lag da und hatte solche Schmerzen."