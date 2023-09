Hündin wird von Familie im Dschungel zurückgelassen, heute schmust sie mit absolutem Rockstar!

Thailand/Großbritannien - Niall Harbison (43) lebt in Thailand und hält auf Instagram fest, wie er sich jeden Tag um die Hunde der Nachbarschaft kümmert und immer wieder neue Fellnasen rettet und zu sich holt. Durch seine hohe Reichweite in den sozialen Medien konnte nun sogar einer seiner Schützlinge an einen britischen Rocker vermittelt werden!