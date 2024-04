Hund ächzt unter brutaler Hitze, ein Tierfreund lässt ihn vor Freude hüpfen

Wie ein auf Instagram viral gegangener Clip zeigt, sucht ein Hund auf seiner verzweifelten Suche nach etwas Abkühlung schnurstracks die Nähe zu einem Mann, der sich an einer Zapfsäule aufhält.

Kein Wunder also, dass besonders streunende Vierbeiner unter der Affenhitze besonders zu leiden haben.

Die Sonne knallt mit voller Wucht auf den Asphalt und stellt das Alltagsleben in der indischen Millionenmetropole Mumbai auf eine harte Probe.

Voller Dankbarkeit zeigt sich ein streunender Hund, als er in der sengenden indischen Hitze ein paar Spritzer Wasser abbekommt. © Screenshot/Instagram/sudhirkudalkar

Tatsächlich scheint der Mann im kurzen blauen Hemd umgehend zu wissen, was dem braven Tier fehlt und handelt intuitiv richtig, indem er ohne zu zögern nach links zu einer vor ihm stehenden Wassertonne greift und ein paar kräftige Spritzer daraus abgibt.

Dann nimmt das tierische Spektakel so richtig an Fahrt auf, und der Hund von der Tanke packt sein ganzes Repertoire an fast künstlerischen Freudensprüngen aus.



Sichtlich dankbar für die Barmherzigkeit seines Retters in der Not scheint der dunkle Vierbeiner auf seine eigene Art etwas zurückgeben zu wollen. Dabei wedelt er wie wild mit seinem Schwänzchen und schlägt sogar wahre Freudensaltos.

Doch auch der Tierfreund scheint mächtig Gefallen an der nassen Aktion gefunden zu haben und so kosten Mensch und Tier einen einzigartigen Moment der Freundschaft mit jeder Faser ihres Körpers aus.