Hund "an Ort aus Trümmern, Müll und Stille" zurückgelassen: Was dann passiert, geht nahe

Kalifornien (USA) - Eine gefühlte Ewigkeit irrte diese kleine, verschreckte Fellnase mutterseelenallein durch die Straßen. Nun konnte sie endlich gerettet werden.

Der kleine Hund hauste allein auf einem verlassenen Autowasch-Gelände. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Tierschützerin Suzette Hall berichtete auf ihrem Instagram-Account von ihrem jüngsten Schützling - und zeigte sich dabei äußerst gerührt.

Zwei Wochen lang hatte sie zuvor alles daran gesetzt, um den Hund aus seiner misslichen Lage zu befreien. Schließlich hauste er bereits seit geraumer Zeit auf einer verlassenen Autowasch-Anlage.

"Dies war das einzige 'Zuhause', das er je kannte - ein trauriger, einsamer Ort aus Trümmern, Müll und Stille."

Und als wäre all das nicht schon schlimm genug, begann es die vergangenen Tage auch noch wie aus Eimern zu regnen. "Als ich heute herkam, stand der ganze Platz unter Wasser."

Immerhin: Bereits zuvor war eine junge Frau auf den Hund aufmerksam geworden, hatte ihm ein kleines Bettchen gebaut und danach regelmäßig Futter und etwas zu trinken vorbeigebracht.

Dennoch spürte Hall, wie ihr Herz in 1000 Teile zerbrach, als sie den Vierbeiner kürzlich zum ersten Mal erblickte.