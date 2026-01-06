Baby krabbelt an Hund vorbei: Mit seiner Reaktion hat keiner gerechnet
USA - Eltern von kleinen Kindern wissen nur zu gut, wie stressig es (noch mehr) wird, sobald die Sprösslinge anfangen zu krabbeln. Oft wünscht man sich da noch ein weiteres Paar Hände oder Augen, um den Nachwuchs in Sicherheit zu wissen. Die Familie eines kleinen Babys aus den USA kann glücklicherweise auf einen tierischen Babysitter setzen, der offensichtlich alles im Griff hat.
Anders kann man es einfach nicht sagen, wenn man sieht, wie gut sich der schwarze Hund namens "Bosco" um seine kleine Menschenschwester kümmert.
Besitzerin Zoey zückte sofort die Kamera, als sie beobachtete, was der Vierbeiner tat, als das Baby davon krabbeln wollte. Der schwarze Hund lag dabei im Rahmen der geöffneten Tür, als sich das kleine Mädchen auf allen Vieren davonstehlen wollte.
Blitzschnell schob Bosco aber seine Pfoten zwischen die Kleine und dem Ausgang und verhinderte so, dass das Kind abhaute. Was besonders auffällt: Der Hund ging dabei überaus ruhig und geduldig vor, zeigte dem Mädchen aber ganz genau, wo es langgeht - oder eben nicht.
"Er so: 'Heute nicht, Fräulein", schreibt Frauchen Zoey zu ihren Aufnahmen auf TikTok. Dort wurde das Video beinahe schon 420.000 Mal angeklickt.
Schwarzer Hund hat besonderes Talent
Für Boscos Familie ist dieses Verhalten keine große Überraschung. Bereits in der Vergangenheit zeigte der schwarze Hund ein unglaubliches Maß an Empathie und emotionaler Intelligenz.
So reagierte der schwarze Rüde schon kurz nach seiner Adoption intuitiv auf Ereignisse in der Familie und wollte seine Halter unterstützen. Bereits am ersten Tag kuschelte er vertraut mit Tochter Izzy, ging später extrem sanft und verantwortungsbewusst mit dem Neugeborenen in der Familie um.
Auch mit den anderen Tieren im Haus hatte er nie ein Problem. Im Gegenteil! Als Hündin Sophie verstarb, blieb Bosco bis zum letzten Atemzug bei ihr.
Und nun passt er sich erneut der Lebenssituation seiner Besitzer an und hilft, wo er kann - in diesem Fall eben als Nanny.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/ bosco.and.the.fam