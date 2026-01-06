Baby krabbelt an Hund vorbei: Mit seiner Reaktion hat keiner gerechnet

USA - Eltern von kleinen Kindern wissen nur zu gut, wie stressig es (noch mehr) wird, sobald die Sprösslinge anfangen zu krabbeln. Oft wünscht man sich da noch ein weiteres Paar Hände oder Augen, um den Nachwuchs in Sicherheit zu wissen. Die Familie eines kleinen Babys aus den USA kann glücklicherweise auf einen tierischen Babysitter setzen, der offensichtlich alles im Griff hat.

Hund Bosco sorgte dafür, dass das Baby nicht aus dem Raum krabbelt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ bosco.and.the.fam

Anders kann man es einfach nicht sagen, wenn man sieht, wie gut sich der schwarze Hund namens "Bosco" um seine kleine Menschenschwester kümmert.

Besitzerin Zoey zückte sofort die Kamera, als sie beobachtete, was der Vierbeiner tat, als das Baby davon krabbeln wollte. Der schwarze Hund lag dabei im Rahmen der geöffneten Tür, als sich das kleine Mädchen auf allen Vieren davonstehlen wollte.

Blitzschnell schob Bosco aber seine Pfoten zwischen die Kleine und dem Ausgang und verhinderte so, dass das Kind abhaute. Was besonders auffällt: Der Hund ging dabei überaus ruhig und geduldig vor, zeigte dem Mädchen aber ganz genau, wo es langgeht - oder eben nicht.

"Er so: 'Heute nicht, Fräulein", schreibt Frauchen Zoey zu ihren Aufnahmen auf TikTok. Dort wurde das Video beinahe schon 420.000 Mal angeklickt.